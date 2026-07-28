Huawei sfida Apple a settembre: in arrivo due eventi separati per il lancio di due nuovi smartphone

Huawei starebbe preparando un doppio appuntamento dedicato ai suoi prossimi smartphone di fascia alta, con due eventi separati programmati per il mese di settembre. Secondo le informazioni condivise dal noto leaker Digital Chat Station (DCS) sul social network Weibo, l'azienda cinese avrebbe deciso di dividere la presentazione del nuovo pieghevole tri-fold Mate XT 2 e della serie flagship Mate 90.

Stando alle indiscrezioni, il primo dispositivo a essere mostrato dovrebbe essere proprio il Mate XT 2, previsto per l'inizio di settembre, mentre la nuova famiglia Mate 90 dovrebbe arrivare nella parte finale del mese. Questa tempistica sarebbe in linea con altre anticipazioni emerse nelle ultime settimane, che indicavano un possibile cambio di programma rispetto agli anni precedenti.