Huawei sfida Apple a settembre: in arrivo due eventi separati per il lancio di due nuovi smartphone

Huawei starebbe preparando un doppio appuntamento dedicato ai suoi prossimi smartphone di fascia alta, con due eventi separati programmati per il mese di settembre. Secondo le informazioni condivise dal noto leaker Digital Chat Station (DCS) sul social network Weibo, l'azienda cinese avrebbe deciso di dividere la presentazione del nuovo pieghevole tri-fold Mate XT 2 e della serie flagship Mate 90.
Stando alle indiscrezioni, il primo dispositivo a essere mostrato dovrebbe essere proprio il Mate XT 2, previsto per l'inizio di settembre, mentre la nuova famiglia Mate 90 dovrebbe arrivare nella parte finale del mese. Questa tempistica sarebbe in linea con altre anticipazioni emerse nelle ultime settimane, che indicavano un possibile cambio di programma rispetto agli anni precedenti.
Huawei e ciò che sappiamo sul Mate XT 2
Il Mate XT 2 rappresenterebbe il terzo smartphone tri-fold dell'azienda dopo il modello originale Mate XT e la versione aggiornata Mate XTs presentata lo scorso settembre.
Secondo le informazioni disponibili, il dispositivo dovrebbe integrare il nuovo processore Kirin 9050 Pro realizzato con tecnologia a 3 nm, una batteria superiore ai 6.000 mAh e una cerniera rivista per ridurre maggiormente il segno della piega sul grande display interno da 10,2 pollici quando completamente aperto.
Huawei dovrebbe inoltre proporre nuove varianti cromatiche, tra cui Mystic Black, Auspicious Red, Crimson Purple e Bright White.
Huawei Mate 90: uno dei flagship più attesi
Per quanto riguarda la serie Mate 90, la gamma dovrebbe includere diverse versioni: modello standard, Pro, Pro Max e RS. Secondo le indiscrezioni, Huawei potrebbe adottare pannelli completamente piatti su tutta la linea. I modelli più avanzati, ovvero Mate 90 Pro Max e Mate 90 RS, potrebbero inoltre integrare un sistema fotografico con doppio teleobiettivo periscopico.
Le batterie dovrebbero avere capacità comprese tra circa 6.800 mAh e 7.000 mAh, abbinate a un display da 6,9 pollici. Huawei non ha ancora confermato ufficialmente né le date di presentazione né le caratteristiche dei dispositivi.