Huawei brevetta un innovativo smartphone tri-fold verticale: lo step successivo per i pieghevoli?

Huawei continua a esplorare nuove strade nel settore degli smartphone pieghevoli e un recente brevetto suggerisce che l'azienda stia lavorando a un concetto particolarmente originale. La documentazione emersa nelle ultime settimane descrive infatti un possibile smartphone tri-fold con piegatura verticale, una soluzione che, se realizzata, rappresenterebbe qualcosa di inedito nel mercato dei dispositivi mobili.
Negli ultimi anni il settore dei foldable si è sviluppato principalmente attraverso due categorie. Da una parte troviamo i modelli a conchiglia, che si chiudono riducendo l'altezza del dispositivo. Dall'altra ci sono gli smartphone pieghevoli in stile libro, capaci di trasformarsi in piccoli tablet grazie a schermi più ampi. Successivamente sono arrivati anche i primi modelli tri-fold.
L'impatto di Huawei nel settore dei pieghevoli
Huawei è stata tra le aziende più attive in questo segmento, introducendo dispositivi innovativi come il Mate XT e il Pura X Max.
Il nuovo brevetto, tuttavia, mostra un approccio ancora diverso rispetto a quanto visto finora. Secondo quanto descritto, il dispositivo adotterebbe una struttura che, osservata lateralmente, ricorda una forma a "S".
Il meccanismo consentirebbe di effettuare due piegature lungo l'asse verticale, sovrapponendo tre parti dello schermo e creando un corpo particolarmente compatto quando il telefono è chiuso.
Il risultato sarebbe un dispositivo composto da più strati affiancati, simile a un tradizionale pieghevole a conchiglia ma con un ulteriore segmento integrato.
La possibile configurazione del futuro pieghevole di Huawei
Una volta aperto completamente, lo schermo offrirebbe invece una superficie molto sviluppata in altezza. Il display manterrebbe una forma stretta, ma risulterebbe sensibilmente più lungo rispetto a quella di uno smartphone tradizionale.
Questa configurazione potrebbe rivelarsi interessante soprattutto per la fruizione di contenuti verticali, sempre più diffusi sulle piattaforme social.
Video brevi, streaming e contenuti ottimizzati per smartphone potrebbero beneficiare di uno spazio aggiuntivo senza richiedere la rotazione del dispositivo. Naturalmente si tratta ancora di un brevetto e non esiste alcuna conferma riguardo a una futura commercializzazione. Rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.
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