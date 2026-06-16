Huawei brevetta un innovativo smartphone tri-fold verticale: lo step successivo per i pieghevoli?

Huawei continua a esplorare nuove strade nel settore degli smartphone pieghevoli e un recente brevetto suggerisce che l'azienda stia lavorando a un concetto particolarmente originale. La documentazione emersa nelle ultime settimane descrive infatti un possibile smartphone tri-fold con piegatura verticale, una soluzione che, se realizzata, rappresenterebbe qualcosa di inedito nel mercato dei dispositivi mobili.

Negli ultimi anni il settore dei foldable si è sviluppato principalmente attraverso due categorie. Da una parte troviamo i modelli a conchiglia, che si chiudono riducendo l'altezza del dispositivo. Dall'altra ci sono gli smartphone pieghevoli in stile libro, capaci di trasformarsi in piccoli tablet grazie a schermi più ampi. Successivamente sono arrivati anche i primi modelli tri-fold.