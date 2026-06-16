Order of the Sinking Star ha una demo per il Next Fest: è il nuovo gioco di Jonathan Blow

Gli sviluppatori descrivono questa versione di prova come contenente una porzione significativa dell'avventura, pensata non solo per introdurre le meccaniche principali, ma anche per sorprendere i giocatori e stimolare le prime teorie sul mistero che farà da filo conduttore dell'intero gioco .

La demo pubblica di Order of the Sinking Star è disponibile su Steam nell'ambito del Next Fest: June 2026 Edition , che durerà fino al 22 giugno.

I contenuti della demo

La demo include oltre 100 enigmi progettati a mano, offrendo un primo assaggio del sistema di puzzle, che nella versione completa comrpenderà 1.000 rompicapi. I giocatori potranno esplorare liberamente un overworld collegato a tre mondi magici, ciascuno caratterizzato da regole, protagonisti e sfide differenti, affrontando gli enigmi nell'ordine preferito.

Uno dei puzzle di Order of the Sinking Star

Uno degli aspetti più interessanti è che i progressi ottenuti nella demo saranno trasferiti alla versione completa del gioco al lancio, previsto entro la fine dell'anno, evitando così di dover ricominciare da zero.

Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato un importante aggiornamento della demo previsto per venerdì 19 giugno, che aggiungerà nuovi enigmi e permetterà di sperimentare una fase in cui i diversi mondi dell'avventura inizieranno a intrecciarsi.

Sul fronte della compatibilità, la demo supporta NVIDIA GeForce NOW, consentendo di giocare in streaming su diversi dispositivi, ed è già utilizzabile anche su Steam Deck, sebbene la certificazione ufficiale per la console portatile di Valve sia ancora in fase di verifica. Il team ha confermato che le ottimizzazioni proseguiranno fino al lancio con l'obiettivo di ottenere la verifica completa.

Per scaricare la demo, andate su Steam.