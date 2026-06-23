Order of the Sinking Star: Jonathan Blow torna dopo dieci anni con il puzzle game più ambizioso di sempre

Immagino che giornataccia dev'essere stata per il reparto marketing di Arc Games quando ha dovuto scrivere la descrizione per i negozi online di Order of the Sinking Star, il nuovo videogioco di Jonathan Blow. Lo immagino perché anch'io sono giorni che mi gratto la testa cercando di capire come farlo, come raccontare questa terza follia di uno dei più geniali e controversi sviluppatori di videogiochi al mondo. Perché, nonostante la sua indubbia genialità, sono oltre dieci anni che Blow fa parlare di sé più per le sue dichiarazioni politiche che per i videogiochi. Questi ultimi sono fermi al geniale The Witness del 2016, preceduto solo dall'altrettanto rivoluzionario Braid, del 2008.

Blow è in effetti uno che ha messo le mani nel mondo dei videogiochi e, ogni volta, ha cercato di alzare l'asticella, ma a volte in maniera talmente visionaria e cervellotica che è difficile stargli dietro. Ecco, Order of the Sinking Star è, se possibile, una creatura ancora più ambiziosa.

Penso che, pur nell'entusiasmo che traspare in chiunque debba comunicare questo videogioco, la paura di infilarci la testa dentro e perdere la bussola sia tangibile. Perché Order of the Sinking Star è una matrioska, è un enigma dentro un enigma dentro un enigma. È un po' l'equivalente di quegli inganni editoriali di Jorge Luis Borges, libri che parlano di libri che parlano di libri. Qualcuno di questi esiste, altri sono solo fiction, oggetti mitologici che è difficile raccontare a chi non è disposto a farsi affascinare dal metaracconto. Scatole cinesi, una dentro l'altra, oppure il vecchio trucco dei fazzoletti che continuano a uscire dal pugno chiuso di un mago chiamato Jonathan Blow.

Con questo guerriero grande e grosso possiamo spostare i cristalli di una casella per volta

Pure la genesi dell'opera è strana: realizzato in oltre dieci anni grazie a un nuovo motore di gioco, a sua volta creato utilizzando un linguaggio di programmazione che non esisteva, Jai, sviluppato ex novo da Thekla, Inc. Tale linguaggio di programmazione sarà reso disponibile a chiunque dopo l'uscita del videogioco. Ancora una volta è una storia nella storia; d'altronde è anche così che si è deciso di raccontare Order of the Sinking Star: tre piani di narrazione, quattro diverse aree di gioco, decine di meccaniche di gameplay, migliaia di livelli. Sentite la scala di grandezza che cresce a dismisura fino a ingoiarvi? Anche la demo, uscita in in occasione dello Steam Next Fest, è gargantuesca: più di cento livelli, ore e ore di gioco, un numero imprecisato di trovate, piccole genialità che è difficile tenere a bada senza farsi sovrastare.