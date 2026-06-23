Krafton ha annunciato la lineup della Gamescom 2026, con un nuovo gioco di PUBG Studios e altro

Krafton sarà presente alla Gamescom 2026, che si terrà a Colonia, in Germania, dal 26 al 30 agosto, e ha annunciato la lineup di giochi che verranno presentati in tale occasione, tra i quali un nuovo titolo di PUBG Studios e vari altri progetti da parte dei team interni.

Partendo dall'enorme successo di PUBG, il publisher coreano Krafton si è espanso in maniera notevole ed è diventato un'etichetta di notevoli dimensioni, contenente al suo interno vari altri team acquisisti o formati ad hoc, tra i quali è presente anche la resuscitata Tango GameWorks, software house fondata da Shinji Mikami e responsabile di The Evil Within e Hi-Fi Rush.

Stranamente, però, nella lineup pubblicata sembra non esserci alcun progetto da parte del team in questione, almeno che sia pronto da presentare in agosto, ma non è escluso che possano esserci delle sorprese non ancora annunciate, tra le quali forse anche qualche novità su Subnautica 2, che nel frattempo ha raggiunto un enorme successo ancora in accesso anticipato.