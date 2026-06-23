Krafton ha annunciato la lineup della Gamescom 2026, con un nuovo gioco di PUBG Studios e altro

Krafton sarà presente alla Gamescom 2026, che si terrà a Colonia, in Germania, dal 26 al 30 agosto, e ha annunciato la lineup di giochi che verranno presentati in tale occasione, tra i quali un nuovo titolo di PUBG Studios e vari altri progetti da parte dei team interni.
Partendo dall'enorme successo di PUBG, il publisher coreano Krafton si è espanso in maniera notevole ed è diventato un'etichetta di notevoli dimensioni, contenente al suo interno vari altri team acquisisti o formati ad hoc, tra i quali è presente anche la resuscitata Tango GameWorks, software house fondata da Shinji Mikami e responsabile di The Evil Within e Hi-Fi Rush.
Stranamente, però, nella lineup pubblicata sembra non esserci alcun progetto da parte del team in questione, almeno che sia pronto da presentare in agosto, ma non è escluso che possano esserci delle sorprese non ancora annunciate, tra le quali forse anche qualche novità su Subnautica 2, che nel frattempo ha raggiunto un enorme successo ancora in accesso anticipato.
Titoli molto vari e interessanti, con novità assolute
Il primo progetto menzionato è un gioco "non annunciato" da parte di PUBG Studios, verosimilmente una produzione di notevoli dimensioni per il team in questione, che verrà presentato per la prima volta proprio in occasione della Gamescom 2026.
Sembra si tratti di un gioco collegato al franchise PUBG, ma caratterizzato da "una nuova ambientazione e nuovo gameplay", dunque potrebbe essere qualcosa di fondamentalmente differente, considerando che - come riferito dal publisher - anche The Callisto Protocol dovrebbe far parte del medesimo universo.
Il secondo progetto annunciato è NO LAW, sviluppato da Neon Giant, il team responsabile di The Ascent: il gioco è stato già annunciato in precedenza, e in occasione della Gamescom dovrebbe mostrarsi più nel dettaglio.
Project Zeta è il nuovo gioco del team Nirvanana e si presenta come un gioco tattico basato su arene con varie squadre che si affrontano in un contesto competitivo, mentre Age Twisters di Piccolo Studio è un'avventura narrativa per due giocatori, progettata per il multiplayer cooperativo.
Quest'ultimo sembra un gioco particolarmente interessante, simile come concetto a quelli creati da Hazelight Studio.
Infine, TARAE: The Unbound è il nuovo gioco di Boundary ed è un action RPG dark fantasy che verrà mostrato per la prima volta alla fiera tedesca.
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