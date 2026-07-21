Order of the Sinking Star arriverà anche su PS5, è il nuovo gioco di Jonathan Blow

Order of the Sinking Star , il nuovo puzzle game narrativo sviluppato da Thekla e diretta da Jonathan Blow , autore di Braid e The Witness , sarà lanciato anche su PlayStation 5 nel corso del 2026. La versione per la console di Sony si aggiunge a quelle già annunciate per Nintendo Switch 2 e PC, come confermato dal publisher Arc Games e dallo sviluppatore.

Il trailer della versione PS5

Order of the Sinking Star propone un'avventura costruita attorno a oltre mille enigmi progettati a mano, ambientata in un mondo caratterizzato da magia, meccanismi pericolosi e creature ostili, come raccontato nel nostro provato della demo. I giocatori potranno esplorare quattro mondi, ciascuno dotato di regole, personaggi, meccaniche e storie proprie. Con il procedere dell'avventura, questi mondi inizieranno a entrare in contatto fino a fondersi, facendo incontrare i rispettivi personaggi e intrecciando tra loro i sistemi di enigmi.

La struttura punta sulla libertà di esplorazione: sarà possibile muoversi attraverso le diverse ambientazioni senza un percorso prestabilito, tornare nelle aree già visitate e affrontare le sfide quando lo si ritiene più opportuno. I puzzle introdurranno progressivamente nuove meccaniche, con l'obiettivo di costruire un sistema in continua evoluzione.

Nel corso dell'avventura sarà inoltre possibile controllare diversi protagonisti, tra cui una regina, un ladro, un guerriero, un mago e persino una barca parlante. Ciascun personaggio avrà abilità specifiche e una propria storia, contribuendo alla costruzione di un racconto più ampio che si svilupperà man mano che i protagonisti si incontreranno e i mondi entreranno in collisione.

La trama sarà ricostruita anche attraverso l'esplorazione e gli appunti raccolti durante il viaggio. Indizio dopo indizio, i giocatori potranno così scoprire i misteri legati all'Order of the Sinking Star, in un'esperienza che punta a combinare esplorazione, narrazione e meccaniche di gioco in costante evoluzione.

Il lancio di Order of the Sinking Star è previsto nel 2026 su PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.