Intel Arc G3 arriva sui PC handheld, ma che prezzi: le cifre ufficiali dell'Acer Predator Atlas 8

Chi sperava che l'ingresso di Intel nel mercato potesse spingere verso l'alto la concorrenza e verso il basso i listini dei PC handheld si troverà a fare i conti con una realtà diversa. Acer ha svelato i prezzi del suo Predator Atlas 8 nel Regno Unito, e le cifre confermano che sarà sempre più difficile avere nuovi dispositivi di questo tipo a meno di 1.000 euro.

Le altre opzioni

Ma se le opzioni economiche scarseggiano, lo stesso non si può dire per quelle di fascia enthusiast. Per chi non intende scendere a compromessi, infatti, Acer propone la linea Extreme, equipaggiata con il più prestante Intel Arc G3 Extreme e una batteria maggiorata da 80 Wh (proprio come il nuovo MSI Claw 8 EX AI+ che abbiamo visto al Computex di Taiwan). Il modello d'accesso dell'Extreme mette sul piatto 24 GB di RAM e 1 TB di SSD al prezzo di 1.299,99 sterline (circa 1.508 euro), mentre la configurazione di punta,che spinge la memoria RAM fino all'insolita quota di 32 GB mantenendo l'SSD da 1 TB, arriva a toccare le 1.499,99 sterline, ovvero oltre 1.740 euro.

I prezzi di listino in sterline delle varie configurazioni di Acer Predator Atlas 8

Sotto la scocca la differenza principale tra le due anime della console risiede nella sezione grafica. Il chip standard si affida a una GPU Arc B370 con 10 core Xe3, mentre la variante Extreme alza l'asticella proponendo una Arc B390 da 12 core Xe3. Entrambe le soluzioni condividono invece la struttura della CPU a 14 core, suddivisi tra due core ad alte prestazioni, otto ad alta efficienza e quattro a bassissimo consumo energetico.

A prescindere dalla potenza interna, la dotazione hardware esterna rimane identica su tutta la gamma. Troviamo uno schermo IPS touch da 8 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel a 120 Hz, completo di supporto al Variable Refresh Rate e 500 nit di luminosità massima. La connettività si affida al Wi-Fi 7, affiancato da due porte Thunderbolt 4, uno slot microSD UHS-II e Windows 11 preinstallato.

Al momento Acer si è limitata ad aprire le registrazioni prioritarie senza avviare i preordini effettivi, fissando il debutto commerciale per il mese di ottobre. Mancano ancora i listini ufficiali dedicati all'Europa continentale e agli Stati Uniti, ma le cifre arrivate dal Regno Unito tracciano un percorso chiaro: il Predator Atlas 8 andrà a scontrarsi direttamente con i prodotti più costosi di marchi come MSI e OneXPlayer, lasciando all'architettura Intel il compito di dimostrare sul campo se queste cifre siano davvero giustificate.