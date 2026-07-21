Google amplia le funzioni di Gemini integrate in Chrome: in arrivo un sistema di autocompilazione

Google continua ad ampliare l'integrazione di Gemini all'interno dei propri servizi e sta testando una nuova funzione destinata a semplificare la compilazione dei moduli online in Chrome. La novità, individuata nella versione Canary del browser, prende il nome di Find and Fill with Gemini e rappresenta un'evoluzione dell'attuale sistema di autocompletamento.

A differenza della funzione oggi disponibile, che utilizza esclusivamente le informazioni salvate direttamente nel browser, il nuovo strumento potrà recuperare dati anche da altri servizi collegati allo stesso account Google. Tra le fonti utilizzabili figurano, ad esempio, Gmail e Google Foto, consentendo così di trovare rapidamente le informazioni richieste.