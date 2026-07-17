Gemini 3.5 Pro slitta di alcuni mesi: Google lavora al perfezionamento del suo ultimo modello IA

Google ha rinviato Gemini 3.5 Pro perché il modello non ha ancora raggiunto gli obiettivi interni, soprattutto nella programmazione.

Google avrebbe deciso di rinviare il lancio di Gemini 3.5 Pro, il modello di intelligenza artificiale più avanzato della famiglia Gemini, per dedicare più tempo al miglioramento delle sue prestazioni. Secondo quanto riportato da Bloomberg e ripreso da Reuters, il progetto sarebbe in ritardo di alcuni mesi rispetto alla pianificazione iniziale, con particolare attenzione alle capacità di generazione e analisi del codice. Durante la conferenza annuale Google I/O dello scorso maggio, l'amministratore delegato Sundar Pichai aveva indicato il mese di giugno come periodo previsto per il debutto del nuovo modello. Tuttavia, lo sviluppo non avrebbe raggiunto gli obiettivi fissati internamente, rendendo necessario un ulteriore periodo di ottimizzazione.

Le preoccupazioni di Google relative a Gemini 3.5 Pro Il rinvio arriva in un momento di forte competizione tra le principali aziende impegnate nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le società del settore stanno accelerando il rilascio di nuovi modelli sempre più potenti, cercando allo stesso tempo di ridurre i costi operativi e offrire strumenti più avanzati alle imprese. Gemini Spark debutta su macOS: ecco come funziona Secondo il rapporto, alcuni ingegneri, ricercatori e dirigenti di Google avrebbero espresso preoccupazione per il vantaggio accumulato da concorrenti come OpenAI e Anthropic. Alla fine di giugno Google avrebbe aggiornato i dati utilizzati per addestrare Gemini con l'obiettivo di migliorarne le capacità, ma i risultati ottenuti non avrebbero soddisfatto le aspettative. La notizia del ritardo ha avuto riflessi anche sul mercato finanziario, con il titolo Alphabet che ha registrato una flessione di circa il 3%.