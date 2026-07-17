I commenti all'ultimo trailer di Marvel's Wolverine polemizzano sull'addio ai dischi di Sony

Il nuovo trailer di Marvel's Wolverine, pubblicato a sorpresa da Sony Interactive Entertainment e da Insomniac Games, ha rapidamente attirato l'attenzione del pubblico, superando il mezzo milione di visualizzazioni e raccogliendo migliaia di commenti nelle prime ore passate online.

Il filmato, intitolato "Ain't No Hero", mostra delle nuove sequenze d'azione e conferma la presenza di Lady Deathstrike nel gioco, offrendo un ulteriore assaggio dell'atmosfera e dei temi che caratterizzeranno l'avventura dedicata a Logan.