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I commenti all'ultimo trailer di Marvel's Wolverine polemizzano sull'addio ai dischi di Sony

La gran parte delle discussioni sull'ultimo trailer di Marvel's Wolverine si è rapidamente spostata dalle novità sul gioco alle polemiche legate alla futura cessazione della produzione di dischi per le console PlayStation.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   17/07/2026
Logan in Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine
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Il nuovo trailer di Marvel's Wolverine, pubblicato a sorpresa da Sony Interactive Entertainment e da Insomniac Games, ha rapidamente attirato l'attenzione del pubblico, superando il mezzo milione di visualizzazioni e raccogliendo migliaia di commenti nelle prime ore passate online.

Il filmato, intitolato "Ain't No Hero", mostra delle nuove sequenze d'azione e conferma la presenza di Lady Deathstrike nel gioco, offrendo un ulteriore assaggio dell'atmosfera e dei temi che caratterizzeranno l'avventura dedicata a Logan.

Dischi sì o no?

La descrizione ufficiale del trailer recita: "Scatena la rabbia, affronta il passato. Con il destino di umani e mutanti in bilico, Logan sa che il mondo ha bisogno di un eroe; tuttavia dovrà accontentarsi di Wolverine. Vivi spettacolari momenti d'azione durante il viaggio di Wolverine in questa lotta globale per la sopravvivenza dei mutanti."

Nonostante l'interesse per il gioco, gran parte delle discussioni sui canali social ufficiali di PlayStation si è concentrata su un altro tema: la recente decisione di Sony di interrompere in futuro la produzione di dischi per le proprie console.

L'Art Book di Marvel's Wolverine per PS5 svela costumi, nemici e non solo L'Art Book di Marvel's Wolverine per PS5 svela costumi, nemici e non solo

Molti utenti hanno utilizzato lo spazio dedicato al trailer per esprimere malcontento verso la transizione completa al digitale, lasciando in secondo piano il contenuto del video e il lavoro svolto dal team di sviluppo.

La situazione non riguarda soltanto Marvel's Wolverine, ma sembra interessare gran parte delle comunicazioni pubblicate dagli account PlayStation nelle ultime settimane, segno di un dibattito che continua a coinvolgere una parte della community e che, almeno per il momento, non accenna a diminuire.

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