Gemini Spark debutta su macOS: ecco come funziona

Dopo l'annuncio ufficiale al Google I/O 2026, Gemini Spark è in arrivo sull'app Gemini per macOS. Ciò significa che l'assistente IA può interagire direttamente con i file presenti sul vostro computer , automatizzando attività specifiche e aiutandovi nella vostra quotidianità. Prima di proseguire con i dettagli, specifichiamo che questa modalità è limitata agli abbonati al piano Ultra , che costa 100 € al mese, a partire dagli Stati Uniti. La disponibilità su larga scala è prevista nel corso delle prossime settimane. Vediamo come funziona.

Come funziona Gemini Spark

Per chi non lo sapesse, si tratta di una nuova modalità agentica realizzata con Gemini 3.5 e pensata per aiutarvi nella quotidianità. Che si tratti di compilare automaticamente documenti ed e-mail o di svolgere altre attività in totale autonomia, l'assistente potrà aiutarvi costantemente e gestire anche flussi di lavoro complessi. Più precisamente, dovrete installare la versione 1.80.15.516 dell'app; una volta fatto ciò, troverete la nuova sezione laterale dedicata a Spark. Sarà possibile scegliere quali cartelle locali affidare al controllo dell'agente, oltre a configurare ulteriori opzioni in base alle proprie esigenze.

Gemini Spark

"Gemini Spark ora può andare oltre la chat e occuparsi delle operazioni più impegnative tra i file e le app presenti sul desktop", scrive Google. È possibile, ad esempio, chiedere a Spark di ordinare automaticamente tutti i file PDF in cartelle specifiche, oppure generare report periodici in base ad alcuni dati. Inoltre, Google ha annunciato diverse integrazioni di terze parti, sia su web che su dispositivi mobili, come Google Tasks, Canva, Dropbox o Google Keep. Tuttavia, queste integrazioni non sono ancora disponibili e saranno rese accessibili a partire dalla prossima settimana.