La morte del formato fisico su PlayStation ha scatenato le proteste online

L'annuncio di Sony di interrompere la produzione e la distribuzione dei giochi PlayStation su disco a partire da gennaio 2028 ha generato una fortissima ondata di critiche sui principali social network, tanto che la reazione negativa si è estesa praticamente a tutti i canali ufficiali dell'azienda, con numerosi utenti che hanno espresso preoccupazione per la scomparsa del formato fisico.

Non l'hanno presa bene

Uno degli esempi più evidenti riguarda l'account ufficiale di Sony su X, che aveva pubblicato un semplice messaggio promozionale dedicato al nuovo film di Spider-Man accompagnato da un'emoji del personaggio. Un post che normalmente raccoglierebbe poche centinaia di risposte ha invece superato le 5.000 interazioni, gran parte delle quali dedicate a criticare la decisione dell'azienda di abbandonare i dischi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Situazione analoga anche su Instagram, dove un recente video pubblicato dall'account ufficiale PlayStation ha accumulato oltre 2.000 commenti, contro le circa 200-300 risposte che solitamente ricevono i contenuti della pagina. Molti utenti hanno chiesto a Sony di riconsiderare la scelta, mentre altri hanno minacciato di non acquistare più console, giochi o altri prodotti del marchio.

Anche su YouTube i trailer più recenti sono stati utilizzati dagli utenti per esprimere dissenso. Un video dedicato a un aggiornamento di World of Tanks ha raccolto oltre 300 commenti, una cifra nettamente superiore a quella abituale per contenuti di questo tipo, con numerosi messaggi concentrati sulla fine del supporto ai giochi fisici.

Un utente ha scritto: "PS5 sarà la mia ultima PlayStation. La vostra decisione di interrompere il supporto ai supporti fisici e probabilmente rendere la prossima console solo digitale non ha alcun senso per me e non vedo motivi per continuare a sostenere PlayStation." Un altro commento afferma: "Non prenderò più in considerazione l'acquisto di una PS5 Pro, visto che Sony non produrrà più giochi fisici."

Altri utenti hanno espresso preoccupazione per il tema della proprietà dei contenuti digitali. Tra questi si legge: "Sono convinto che PlayStation 5 sarà la mia ultima console. Senza supporti fisici non ho alcun controllo su ciò che possiedo: è davvero un peccato per Sony."

Le proteste sono arrivate anche sul PlayStation Blog, dove un articolo dedicato ai nuovi giochi inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus è stato accompagnato da numerosi commenti che, oltre a criticare la selezione dei titoli, contestavano la scelta di eliminare i giochi su disco.

Lo stesso scenario si è ripetuto su TikTok, sotto un video dedicato a Grand Theft Auto 6, altro titolo che sarà distribuito senza un'edizione fisica, e sulla pagina Facebook di PlayStation, dove molti utenti hanno dichiarato di voler interrompere il proprio supporto all'azienda.

L'articolo cita infine un episodio curioso: perfino l'account X di Sony Pictures, che aveva pubblicato un post sul ritorno nelle sale di "Ricky Bobby - La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno", è stato raggiunto da commenti legati alla vicenda. Un utente ha risposto ironicamente: "Meno male che io ne possiedo una copia fisica, allora!"