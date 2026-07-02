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Le cose si mettono male per il team di sviluppo di Thick as Thieves: sono rimasti in 10

Il lancio di Thick as Thieves non è andato come sperato e ora il team di sviluppo sta affrontando diversi licenziamenti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/07/2026
Il protagonista di Thick as Thieves
Thick as Thieves
Thick as Thieves
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OtherSide Entertainment ha effettuato un nuovo ciclo di licenziamenti, a distanza di circa due settimane dal precedente che aveva coinvolto 17 dipendenti del team Argos guidato da Warren Spector.

Secondo le informazioni riportate, questa volta sono stati licenziati altri 18 sviluppatori appartenenti al team di Thick as Thieves. Dopo questi tagli, il team dedicato al gioco sarebbe stato ridotto a meno di dieci persone, incaricate esclusivamente di mantenere in vita il progetto.

Supporto breve

Le fonti citate affermano inoltre che "al momento non ci sono piani affinché lo studio lavori a futuri videogiochi", lasciando intendere che, almeno per ora, OtherSide Entertainment non avrebbe nuovi progetti in sviluppo oltre al supporto di Thick as Thieves, che a questo punto potrebbe essere molto più breve di quanto inizialmente previsto.

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Il nuovo ridimensionamento segue quello avvenuto due settimane prima e conferma un periodo di forte ristrutturazione per lo studio fondato da Warren Spector e Paul Neurath.

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Al momento, la società non ha annunciato nuovi progetti né fornito ulteriori dettagli sulle sue prospettive future. Non ci sono informazioni nemmeno in merito al destino di Thick as Thieves, il cui sviluppo, ufficialmente, sta proseguendo, anche se è difficile dire cosa possa fare un team così esiguo per portare avanti un progetto simile.

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