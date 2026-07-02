Le cose si mettono male per il team di sviluppo di Thick as Thieves: sono rimasti in 10

Secondo le informazioni riportate, questa volta sono stati licenziati altri 18 sviluppatori appartenenti al team di Thick as Thieves . Dopo questi tagli, il team dedicato al gioco sarebbe stato ridotto a meno di dieci persone, incaricate esclusivamente di mantenere in vita il progetto.

OtherSide Entertainment ha effettuato un nuovo ciclo di licenziamenti, a distanza di circa due settimane dal precedente che aveva coinvolto 17 dipendenti del team Argos guidato da Warren Spector.

Supporto breve

Le fonti citate affermano inoltre che "al momento non ci sono piani affinché lo studio lavori a futuri videogiochi", lasciando intendere che, almeno per ora, OtherSide Entertainment non avrebbe nuovi progetti in sviluppo oltre al supporto di Thick as Thieves, che a questo punto potrebbe essere molto più breve di quanto inizialmente previsto.

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Il nuovo ridimensionamento segue quello avvenuto due settimane prima e conferma un periodo di forte ristrutturazione per lo studio fondato da Warren Spector e Paul Neurath.

Al momento, la società non ha annunciato nuovi progetti né fornito ulteriori dettagli sulle sue prospettive future. Non ci sono informazioni nemmeno in merito al destino di Thick as Thieves, il cui sviluppo, ufficialmente, sta proseguendo, anche se è difficile dire cosa possa fare un team così esiguo per portare avanti un progetto simile.