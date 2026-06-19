Thick as Thieves costa solo 3,99€ su Steam, ecco il trailer dei riconoscimenti

Come sappiamo, i contenuti del gioco attualmente sono molto limitati ma l'intenzione degli autori è quella di espandere l'esperienza attraverso la pubblicazione di aggiornamenti e arricchimenti di varia natura nel corso del tempo.

Thick As Thieves disponibile e costa davvero pochissimo

In particolare, alcune testate hanno speso parole decisamente positive nei confronti dell'impianto stealth offerto da Thick as Thieves, il cui gameplay punta spesso a metterci in situazioni in cui ci si salva per il rotto della cuffia, a tempo ormai scaduto.

Contestualmente a questo annuncio, gli sviluppatori del gioco hanno pubblicato un trailer dei riconocimenti che conferma come una parte della critica abbia molto apprezzato l'avventura realizzata da OtherSide Entertainment.

Uno speciale livestream

Nella nostra recensione di Thick as Thieves abbiamo riconosciuto i pregi di questo progetto, fra cui l'ambientazione affascinante e un level design piuttosto curato, oltre naturalmente al prezzo estremamente accessibile, ma non senza parlare delle attuali criticità dell'esperienza.

I limiti che si riscontrano ora come ora sono appunti quelli relativi ai pochi contenuti, con solo due personaggi e due mappe che rendono inevitabilmente l'azione ripetitiva dopo un po', insieme a un sistema di movimento e interazione un po' troppo legnoso.

Ad ogni modo, OtherSide Entertainment sta trasmettendo proprio in questi minuti uno speciale livestream in cui parla dello sviluppo di Thick as Thieves e dello stato attuale degli immersive sim con ospiti Warren Spector e Dana Nightingale.