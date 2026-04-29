OtherSide Entertainment e Megabit Publishing hanno annunciato che Thick as Thieves avrà un prezzo davvero accessibile su Steam: il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 maggio e lo si potrà acquistare con appena 4,99€.

Si tratta di una strategia piuttosto aggressiva, votata a costruire fin da subito una solida base d'utenza mentre il team di sviluppo provvederà progressivamente ad arricchire il pacchetto, andando a espanderne l'ambientaizone e le storie attraverso un fitto calendario di aggiornamenti.

Contestualmente all'annuncio è stato pubblicato un trailer dedicato a Kilcairn, la città del Novecento alternativo in cui è ambientato Thick ad Thieves, che si pone come uno scenario affascinante e ricco di sfaccettature, che gli autori desiderano esplorare al di là di una singola avventura.

Dal punto di vista dei contenuti, la campagna iniziale non sarà comunque superficiale: si parla di almeno quattro ore di gioco, distribuite all'interno di sedici missioni che si svolgono in due mappe dinamiche e rigiocabili, con sei strumenti sbloccabili che arricchiscono l'approccio stealth.