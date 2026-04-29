OtherSide Entertainment e Megabit Publishing hanno annunciato che Thick as Thieves avrà un prezzo davvero accessibile su Steam: il gioco sarà disponibile dal prossimo 20 maggio e lo si potrà acquistare con appena 4,99€.
Si tratta di una strategia piuttosto aggressiva, votata a costruire fin da subito una solida base d'utenza mentre il team di sviluppo provvederà progressivamente ad arricchire il pacchetto, andando a espanderne l'ambientaizone e le storie attraverso un fitto calendario di aggiornamenti.
Contestualmente all'annuncio è stato pubblicato un trailer dedicato a Kilcairn, la città del Novecento alternativo in cui è ambientato Thick ad Thieves, che si pone come uno scenario affascinante e ricco di sfaccettature, che gli autori desiderano esplorare al di là di una singola avventura.
Dal punto di vista dei contenuti, la campagna iniziale non sarà comunque superficiale: si parla di almeno quattro ore di gioco, distribuite all'interno di sedici missioni che si svolgono in due mappe dinamiche e rigiocabili, con sei strumenti sbloccabili che arricchiscono l'approccio stealth.
Un'esperienza accattivante
Presentato come il nuovo immersive sim di Warren Spector, Thick as Thieves ha cambiato struttura in corso d'opera ma si conferma un progetto accattivante e dotato di un indubbio potenziale, anche sotto il profilo della direzione artistica.
Complice un prezzo decisamente abbordabile e un approccio votato alla crescita nel corso del tempo, anche alla luce dei feedback degli utenti, non c'è dubbio che la nuova opera prodotta dal padre di Deus Ex sia in grado di esercitare un certo fascino.