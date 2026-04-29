Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a maggio 2026

Dopo qualche mese un po' altalenante, il catalogo di Netflix a maggio 2026 si aggiorna con una pluralità di contenuti per tutti i gusti: continuano gli anime in corso, arrivano titoli vecchi e nuovi - tra cui alcune autentiche chicche - e fanno il loro esordio alcuni film e serie che promettono davvero benissimo. Come al solito ve ne parliamo nelle prossime righe, facendo una rassegna veloce di quello che secondo noi merita di essere tenuto d'occhio. Buona lettura!

Creature luminose Tratto dal best-seller di Shelby Van Pelt, Remarkably Bright Creatures, vincitore del premio McLaughlin-Esstman-Stearns nel 2023, Creature luminose racconta la storia dell'amicizia tra una vedova settantenne e un... polpo di nome Marcellus. Nel mezzo ci si mette Cameron, un trentenne spiantato, e tutta la storia sembrerebbe assurda se a interpretare la protagonista Tova non ci fosse la grandissima Sally Field, se Cameron non fosse l'ottimo Lewis Pullman e se a doppiare Marcellus - in lingua originale - non ci fosse un altro mito, Alfred Molina. Creature luminose, dal 5 maggio Il film in uscita il 5 maggio su Netflix ha per regista Olivia Newman, al suo terzo film dopo First Match e La ragazza della palude. Creature luminose è quello che oggi chiamiamo "mystery drama", una commedia malinconica caratterizzata da un mistero da risolvere che unisce i personaggi, ma non lasciatevi ingannare: è anche una riflessione sul lutto, sul significato della vita e dell'amicizia. Il romanzo scalda il cuore, ci riuscirà anche il film?

The Handmaid’s Tale Le sei stagioni della pluripremiata serie tratta da Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood arriveranno su Netflix il 6 maggio: un'occasione imperdibile per scoprire o riscoprire una delle serie televisive di maggiore impatto degli ultimi anni, che le ha fatto giustamente vincere vari Emmy e Golden Globe, grazie anche all'interpretazione straordinaria di Elizabeth Moss (L'uomo invisibile, sempre su Netflix) nei panni della protagonista June Osborne. The Handmaid's Tale, dal 6 maggio Per chi non sapesse di cosa parla The Handmaid's Tale, è presto detto: in un futuro distopico, in cui il tasso di fertilità è calato a causa di malattie e inquinamento, gli Stati Uniti sono diventati la teocrazia totalitaria di Gilead e le donne ridotte a mere incubatrici o "ancelle" per i potenti di turno. Le sei stagioni raccontano la storia di June, un'ancella, e della sua lotta per tornare libera in un mondo diviso in classi sociali, pieno di intrighi e ingiustizie.

Il gladiatore 2 L'8 maggio arriva su Netflix il sequel della pellicola iconica e amatissima che ha lanciato Russell Crowe e fatto chiamare Massimo un'intera generazione di pargoletti. Ridley Scott torna nell'antica Roma per raccontarci le gesta di un nuovo gladiatore interpretato da Paul Mescal, che questa volta mira a rovesciare gli imperatori gemelli Geta e Caracalla solo per arrivare al vero obiettivo della sua vendetta: il generale Acacio, che duemila anni dopo si sarebbe reincarnato in Joel di The Last of Us. Ma cosa collega la Lucilla del primo film a questo nuovo eroe? E perché c'è anche Denzel Washington nel mezzo? Il gladiatore 2, dall'8 maggio Onestamente Il gladiatore II non è un brutto film, e ci sono alcune scene genuinamente appassionanti perché Ridley Scott è il solito mostro alla regia, ma è davvero qualcosa di cui non si sentiva il bisogno. Mettiamola così: poteva andare peggio, dato che per anni si è parlato di un Gladiator 2 in cui Massimo si reincarnava nei secoli. Alla fine è un film (falso) storico passabile per una serata all'insegna della nostalgia.

Devil May Cry La prima stagione di Devil May Cry è stata una sorpresa: il poliedrico Adi Shankar, fan sfegatato della serie Capcom, ha fatto un'operazione Castlevania al contrario, raccontando una storia inedita, provocatoria e irriverente, ma non priva di spunti di riflessione che ci hanno piacevolmente sorpreso. Al netto di qualche problema generale di scrittura, la serie animata di Shankar, forte poi di una colonna sonora strepitosa, peccava nella caratterizzazione di Dante, riservando forse troppo spazio ai suoi comprimari. La seconda stagione, in arrivo il 12 maggio, ripeterà l'errore? Sappiamo che la storia proseguirà con l'ingresso definitivo di Vergil nella storia, anticipato a più riprese nella prima stagione: i trailer confermano l'importanza del fratello di Dante nella nuova tranche di episodi, che probabilmente ruoteranno intorno alla loro rivalità e ai piani degli Stati Uniti che hanno cominciato l'invasione dell'Inferno.

The Boroughs – Ribelli senza tempo Creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews (The Dark Crystal: Age of Resistance) e prodotta dai fratelli Duffer di Stranger Things, The Boroughs è sinceramente una delle serie che aspettiamo di più a maggio 2026. Il cast è incredibile: include Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman e Clarke Peters. E sì, sono tutti attori decisamente sopra la mezza età, ma la storia ruota proprio intorno a una casa di riposo nel New Mexico dove si verificano strani accadimenti. The Boroughs - Ribelli senza tempo, dal 21 maggio Praticamente un incrocio tra Cocoon, Stranger Things e un romanzo di Stephen King, la miniserie in otto episodi vedrà questi arzilli vecchietti indagare su un'entità misteriosa che infesta il luogo e che sembrerebbe in grado di rubare il tempo ai suoi ospiti. In arrivo il 21 maggio, potrebbe essere una delle sorprese più interessanti dell'anno, da tenere assolutamente d'occhio se vi piace la fantascienza, il mistero e l'ironia.

Due spicci Michele Rech, in arte Zerocalcare, torna su Netflix il 27 maggio con una terza serie animata - sempre prodotta da Movimenti Production, in collaborazione con Bao Publishing - dopo i successi di Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo. Questa volta troviamo Zero e Cinghiale alle prese con un piccolo locale e con tutto quello che ci gira intorno: vite private, litigi, clienti e frustrazioni quotidiane. Due spicci, dal 27 maggio Avendo molto apprezzato le serie precedenti, siamo davvero curiosi di scoprire cosa si è inventato per Due spicci. L'umorismo di Zerocalcare è molto particolare, pieno di riferimenti alla cultura pop, ma i suoi fumetti e i suoi cartoni animati fanno anche riflettere e commuovono, affrontando tematiche mai banali come l'amicizia, il lutto, il lavoro e l'età adulta. Il tutto come al solito narrato e commentato alla sua maniera dall'autore e da Valerio Mastandrea, che doppia sempre l'Armadillo.