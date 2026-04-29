L'Odissea di Christopher Nolan durerà meno di Oppenheimer

Il regista ha ora confermato che L'Odissea non sarà lungo quanto Oppenheimer , ma possiamo comunque aspettarci un'opera epica.

I grandi film non devono per forza durare ore e ore per essere di qualità, ma in alcuni casi ci si aspetta che il minutaggio sia significativo. Lo stesso è per L'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan .

Le parole di Nolan su L'Odissea

Ricordiamo che Oppenheimer, il biopic del 2023, dura 180 minuti - ovvero tre ore, il progetto IMAX più lungo di Nolan -, quindi L'Odissea potrebbe tranquillamente essere un film da ben oltre due ore. Purtroppo, per il momento il regista non ha voluto svelare la durata esatta della pellicola, mentre parlava con The Associated Press.

Matt Damon nei panni di Odisseo

L'Odissea è descritto come un film 'd'azione epico e mitologico' ed è stato girato in tutto il mondo utilizzando una nuovissima tecnologia cinematografica IMAX. Vede come protagonista Matt Damon nei panni di Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, impegnato in un viaggio per tornare a casa dopo anni di guerra.

Tom Holland sarà Telemachus, figlio di Odisseo, che è determinato a trovare il padre. Anne Hathaway è Penelope, moglie di Odisseo, mentre Menelao - re di Sparta e fratello di Agamennone - è interpretato da Jon Bernthal (Il Punitore).

Considerando la quantità di storie presenti nell'opera di Omero, è credibile che Nolan abbia dovuto compiere delle scelte e tagliare il grosso dell'avventura di Odisseo. Dovremo anche vedere se L'Odissea sarà meritevole di un Oscar, dopo il successo di Oppenheimer.