Per il regista de Il Signore degli Anelli DVD e Blu-Ray sono ormai prodotti di nicchia

DVD e Blu-Ray sono ormai prodotti di nicchia: lo ha ammesso, a malincuore, Peter Jackson, regista de Il Signore degli Anelli. Una constatazione amara, quella dell'autore, rispetto all'ormai consolidato dominio dello streaming.

"Si possono ancora trovare Blu-Ray e DVD, ma ormai sono quasi un prodotto di nicchia, per soli appassionati", ha spiegato Jackson. "Dato che vendono in numeri ridotti, nessuno studio vuole più inserire contenuti extra o realizzare versioni estese dei film."

"Noi abbiamo creato ore e ore di materiale dietro le quinte per i DVD de Il Signore degli Anelli, e tantissime persone mi hanno ringraziato per averlo fatto. La gente riguardava quei contenuti continuamente perché li ispiravano a fare cinema."

"Tutto questo ormai è sparito, e penso sia davvero un peccato", ha concluso Jackson, aggiungendo che tuttavia un'evoluzione dell'industria era inevitabile: lo streaming ha sostituito quasi completamente il mercato dell'home video tradizionale, cambiando anche il modo in cui il pubblico fruisce dei film.

"Quando arrivò il sonoro, la gente scriveva articoli su come il sonoro stesse rovinando il cinema. È successa la stessa cosa con il colore. Venivano pubblicati articoli molto intelligenti sul perché il colore fosse un abominio e su come avrebbe distrutto l'industria cinematografica. Succede continuamente."