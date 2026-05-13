Peter Jackson spiega perché non è il regista de Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum

Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum ci permetterà di tornare nel mondo di Frodo, Gandalf e Legolas. A questo giro, però, non sarà Peter Jackson a dirigere il film, ma Andy Serkis.
Parlando al festival del cinema di Cannes, Jackson ha spiegato perché è stata presa questa decisione.
Il commento di Jackson su Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum
"Avrei potuto dirigerlo io, ma ho pensato semplicemente: 'L'ho già fatto'", ha dichiarato Jackson, che ricordiamo ha diretto l'intera trilogia de Il Signore degli Anelli e ha diretto anche Lo Hobbit, sebbene solo dopo l'abbandono di Guillermo del Toro.
"E non ho pensato a me stesso quando ci ho ragionato sopra", ha continuato Jackson. "Ho pensato che sarebbe stato più interessante [se] Gollum in persona, Andy Serkis, lo avesse diretto. Perché il film è praticamente una storia sulla psicologia e sulla dipendenza di Gollum."
"È una storia molto personale per il personaggio di Gollum, e ho pensato che Andy conosca questo tizio meglio di chiunque altro. Quindi, in realtà, non ho pensato affatto a me stesso. Ho pensato che la versione più entusiasmante di questo film sia quella realizzata da Andy Serkis, perché porterà sullo schermo la psicologia di Gollum in un modo che non potete nemmeno immaginare."
Jackson ha concluso affermando che ora "lascerà fare a Serkis", pur restando a disposizione per fornire assistenza qualora fosse necessario. "Lascio fare a lui", ha detto Jackson. "Sono lì per dare una mano se posso, se posso essere d'aiuto in certi momenti, ci sono. Ma gli sto dando quanta più libertà possibile, perché dare ad Andy la libertà di fare quel film porterà al miglior risultato possibile."
Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum arriverà al cinema nel dicembre 2027. A seguire ci sarà Il Signore degli Anelli: Shadows of the Past.
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