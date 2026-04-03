Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn

Il regista Andy Serkis ha confermato ufficialmente che Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn ne Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, e che dunque il ruolo dell'iconico personaggio verrà assegnato a un nuovo attore.

"Non so cosa si dica in giro, ci sono molte speculazioni", ha spiegato Serkis. "Diciamo solo che stiamo riassegnando il ruolo e siamo sulla strada giusta per trovare qualcuno." Mortensen, insomma, non sarà della partita come Elijah Wood e Ian McKellen.

Ovviamente è un gran peccato, visto che l'attore americano tempo fa ha dichiarato che sarebbe stato disposto a tornare nel nuovo film, a patto però che l'operazione avesse senso dal punto di vista narrativo, anche alla luce della sua attuale età.

"Lo farei solo se fosse giusto per me, per l'età che ho ora e così via", aveva detto Mortensen. "Lo farei solo se fossi adatto al personaggio. Sarebbe sciocco farlo, altrimenti." Evidentemente l'interprete e i produttori non hanno trovato il modo di farlo funzionare.