Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn

Il regista Andy Serkis ha confermato ufficialmente che Viggo Mortensen non tornerà come Aragorn ne Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum, e che dunque il ruolo dell'iconico personaggio verrà assegnato a un nuovo attore.
"Non so cosa si dica in giro, ci sono molte speculazioni", ha spiegato Serkis. "Diciamo solo che stiamo riassegnando il ruolo e siamo sulla strada giusta per trovare qualcuno." Mortensen, insomma, non sarà della partita come Elijah Wood e Ian McKellen.
Ovviamente è un gran peccato, visto che l'attore americano tempo fa ha dichiarato che sarebbe stato disposto a tornare nel nuovo film, a patto però che l'operazione avesse senso dal punto di vista narrativo, anche alla luce della sua attuale età.
"Lo farei solo se fosse giusto per me, per l'età che ho ora e così via", aveva detto Mortensen. "Lo farei solo se fossi adatto al personaggio. Sarebbe sciocco farlo, altrimenti." Evidentemente l'interprete e i produttori non hanno trovato il modo di farlo funzionare.
Un progetto molto ambizioso
A poche settimane dall'annuncio dell'attrice principale, Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum dovrà dunque rinunciare all'Aragorn che tutti conosciamo, ma il progetto rimane molto ambizioso e Andy Serkis ne è convinto.
"È stato un equilibrio delicato per tutti", ha detto il regista. "Voglio dire, l'intero team de Il Signore degli Anelli che ha lavorato agli originali si è riunito, per cominciare. Quindi si tratta di un progetto radicato nella lore, nel mondo e nella visione della trilogia di Peter Jackson e della trilogia de Lo Hobbit."
"Sembrerà un vero film della Terra di Mezzo, non c'è dubbio, ma con un approfondimento psicologico su uno dei personaggi più complessi di Tolkien, cioè Gollum. Quindi sarà un mix molto interessante, e penso che sia sicuramente un equilibrio delicato."
"Molte delle tecniche cinematografiche che stiamo utilizzando richiamano quelle della prima trilogia. Credo che sarà un grande connubio tra una nuova storia e una storia più intima all'interno della lore e del mondo della Terra di Mezzo che tutti amiamo."