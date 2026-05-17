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Porta a spasso 1TB di storage con l'hard disk esterno targato Toshiba che cala di prezzo su AliExpress con un codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sull'hard disk esterno targato Toshiba che cala di prezzo sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/05/2026
Hard disk esterno Toshiba

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sull'hard disk esterno targato Toshiba da 1TB: lo sconto è di 11€ con il coupon ITSS11 per un costo finale d'acquisto di 72,78€. Puoi accedere alla pagina dedicata cliccando su questo link.

Grazie alla capacità di 1 TB, offre spazio sufficiente per conservare una vasta quantità di contenuti digitali, risultando ideale sia per l'uso quotidiano che per il backup dei dati personali. Il design compatto ed elegante con finitura opaca rende il dispositivo facile da trasportare e resistente all'uso in mobilità.

Ulteriori dettagli sul dispositivo

Dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 1, compatibile anche con USB 2.0, garantisce velocità di trasferimento fino a circa 5 Gbit/s, permettendo di copiare e organizzare i dati in modo rapido ed efficiente. Il funzionamento plug and play lo rende immediatamente pronto all'uso con sistemi Microsoft Windows, senza necessità di installare software aggiuntivi: basta collegarlo al computer e trascinare i file desiderati.

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Con oltre 50 anni di esperienza nella tecnologia degli hard disk, Toshiba offre un prodotto progettato per garantire sicurezza, affidabilità e facilità d'uso. Si tratta di una soluzione pratica e affidabile per archiviare in modo semplice documenti, foto, video e altri file importanti.

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