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Il controller Turtle Beach con licenza Xbox è in offerta su Amazon: il prezzo cala (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul controller Turtle Beach con licenza Xbox. Scopriamo i dettagli dell'offerta e del prodotto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/04/2026
Controller Turtle Beach

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promo interessante per chiunque sia alla ricerca di un controller: il Turtle Beach con licenza Xbox è in offerta con uno sconto attivo del 13% per un costo finale d'acquisto di 38,97€, circa 3€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Uno degli elementi distintivi del controller è la presenza di grilletti regolabili a 3 livelli di corsa, che permettono di adattare la sensibilità in base al tipo di gioco o allo stile personale. Grazie alla tecnologia Hall-Effect, i grilletti garantiscono inoltre una risposta più precisa, affidabile e duratura nel tempo, riducendo l'usura meccanica.

Ulteriori dettagli sul controller

Un altro punto di forza è l'illuminazione RGB completamente personalizzabile, con otto zone luminose e otto modalità preimpostate. Questo consente di modificare colori, effetti e intensità per creare un'estetica unica e adattata alla propria postazione di gioco.

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Il controller include anche due pulsanti rapidi completamente mappabili, utili per avere sempre a portata di mano i comandi più importanti e migliorare la reattività durante le sessioni di gioco.

A livello audio, integra comandi dedicati sul D-pad per regolare il mix tra chat vocale e audio di gioco, oltre a un tasto per disattivare rapidamente il microfono. Infine, il design ergonomico con impugnature strutturate e superfici incise al laser assicura comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

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