La Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per Xbox è in sconto al 42%

Se sei un appassionato, Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per Xbox è attualmente su Amazon a 58,35 € rispetto al prezzo consigliato di 99,99 €, permettendoti di risparmiare il 42%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti contenuti per gli appassionati

Questa edizione contiene:

Una copia del gioco edizione Day One

Steelbook

Contenuti scaricabili aggiuntivi

Portachiavi in metallo

Carte da collezione

Toppa FOX

Questa Deluxe Edition è il prodotto ideale per gli appassionati. Il gioco è ambientato negli anni '60, dove vivrai battaglie ideologiche e sarai costretto a sopravvivere con tecniche mimetiche, combattimenti ravvicinati e appostamenti strategici. Inoltre, avrai accesso a un'ampia varietà di meccaniche di gioco, ad esempio la cura delle ferite e le tecniche di caccia.

Tuttavia, il gameplay moderno rischia di semplificare troppo la missione. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare, se sei un appassionato o se ami il genere.