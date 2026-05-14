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La Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per Xbox è in sconto al 42%

Tra le offerte di Amazon troviamo la Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per Xbox con diversi contenuti esclusivi e a meno di 60 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   14/05/2026
Deluxe Edition di Metal Gear Solid Delta Snake Eater per Xbox
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
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Se sei un appassionato, Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition per Xbox è attualmente su Amazon a 58,35 € rispetto al prezzo consigliato di 99,99 €, permettendoti di risparmiare il 42%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti contenuti per gli appassionati

Questa edizione contiene:

  • Una copia del gioco edizione Day One
  • Steelbook
  • Contenuti scaricabili aggiuntivi
  • Portachiavi in metallo
  • Carte da collezione
  • Toppa FOX

Questa Deluxe Edition è il prodotto ideale per gli appassionati. Il gioco è ambientato negli anni '60, dove vivrai battaglie ideologiche e sarai costretto a sopravvivere con tecniche mimetiche, combattimenti ravvicinati e appostamenti strategici. Inoltre, avrai accesso a un'ampia varietà di meccaniche di gioco, ad esempio la cura delle ferite e le tecniche di caccia.

Tuttavia, il gameplay moderno rischia di semplificare troppo la missione. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Nel complesso, è un titolo che dovresti assolutamente recuperare, se sei un appassionato o se ami il genere.

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