L'iPhone 16e da 256 GB è in sconto su Amazon al minimo storico

Lo smartphone Apple iPhone 16e da 256 GB è su Amazon a 599 € rispetto al prezzo consigliato di 599 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Il prezzo medio registrato negli ultimi 90 giorni è stato di 741,79 €, secondo Keepa. Si tratta quindi del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche
Questo smartphone è dotato di chip A18 per Apple Intelligence e gaming di alto livello, mentre la batteria offre fino a 26 ore di riproduzione video. Il comparto fotografico si basa su una Fusion da 48 MP per foto ad alta risoluzione e su un teleobiettivo 2x di qualità ottica, mentre la fotocamera frontale è da 12 MP.
Il display Super Retina XDR è da 6,1" con tecnologia OLED e parte frontale in Ceramic Shield. Nel complesso, si tratta di uno smartphone con prestazioni ottime, leggero e compatto, nonché con materiali davvero convincenti. Ricordiamo che si tratta della versione da 256 GB nella colorazione nera.
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