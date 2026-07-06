SteamOS 3.8.14 è disponibile: Valve sistema il WiFi e potenzia i PC handheld di terze parti

Le novità interessano soprattutto la connettività, la stabilità generale e il supporto ai dispositivi di produttori come MSI, Lenovo e OneXPlayer. Parallelamente, le versioni Beta e Preview anticipano ulteriori miglioramenti che arriveranno successivamente nel canale stabile.

Valve continua ad aggiornare SteamOS con una nuova versione stabile che introduce correzioni mirate sia per Steam Deck sia per il crescente numero di console portatili compatibili con il sistema operativo. L'aggiornamento arriva a pochi giorni dal precedente e conferma l'attenzione dell'azienda verso l'espansione dell'ecosistema SteamOS oltre il proprio hardware .

SteamOS 3.8.14 risolve problemi di rete e amplia il supporto ai dispositivi portatili

La versione stabile SteamOS 3.8.14 corregge un problema che poteva limitare la velocità della connessione WiFi quando il dispositivo veniva collegato ad alcuni router che comunicavano requisiti MCS non corretti. In queste situazioni il sistema utilizzava velocità inferiori rispetto a quelle realmente disponibili, penalizzando download e prestazioni della rete.

Oltre alla correzione dedicata al WiFi, Valve segnala interventi relativi alla sicurezza e alla stabilità generale del sistema operativo. Non sono invece state indicate modifiche specifiche dedicate a Steam Deck per questa versione, che rappresenta l'equivalente della build SteamOS 3.8.22 distribuita nei canali Beta e Preview.

L'aggiornamento arriva subito dopo SteamOS 3.8.13, pubblicato nel canale stabile il giorno precedente. In quel caso Valve aveva risolto un problema che impediva l'aggiornamento del firmware del controller su alcuni modelli di Steam Deck, oltre a correggere arresti anomali e mancati avvii riscontrati in alcuni giochi, tra cui Final Fantasy VII Rebirth.

Le build Beta introducono anche nuove funzionalità. Una delle modifiche più evidenti riguarda la schermata iniziale di Steam Machine, che ora viene visualizzata molto più rapidamente durante l'avvio del sistema. Nelle impostazioni audio compare inoltre una nuova opzione che consente di ripristinare tutte le configurazioni e le impostazioni ai valori predefiniti, facilitando la risoluzione di eventuali problemi senza dover intervenire manualmente su ogni parametro.

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai dispositivi portatili di terze parti compatibili con SteamOS. Valve ha eliminato un ritardo di avvio compreso tra 20 e 30 secondi che interessava alcuni giochi sui sistemi privi di sorgenti audio. Sono state inoltre corrette diverse regressioni che coinvolgevano i modelli MSI Claw, Lenovo Legion Go e OneXPlayer F1. Nel primo caso vengono ripristinati i pulsanti Guida e Quick Access Menu su alcune unità con firmware aggiornato. Sul Legion Go di prima generazione torna a funzionare correttamente il giroscopio con firmware meno recenti del controller, mentre su OneXPlayer F1 vengono ripristinati la vibrazione e la frequenza di aggiornamento dello stick analogico. Come conseguenza di questa modifica, il pulsante supplementare M1 sinistro non è più operativo.

Valve ha infine aggiunto il supporto ai controller di alcuni modelli OneXPlayer F1 e OneXPlayer 2 Special Edition che in precedenza non erano riconosciuti correttamente. Si tratta di un ulteriore passo nella strategia dell'azienda, che con il ramo SteamOS 3.8 sta ampliando progressivamente la compatibilità del proprio sistema operativo con un numero sempre maggiore di PC portatili da gioco.