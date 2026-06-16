Facebook introduce AI Mode e ora i vostri post pubblici appaiono nei risultati generati dall'IA

Oltre alla nuova modalità di ricerca, Meta ha presentato anche ulteriori strumenti creativi, tra cui effetti fotografici automatici e suggerimenti per la creazione di collage. Andiamo a vederli più nel dettaglio.

Meta continua a integrare l'intelligenza artificiale all'interno delle proprie piattaforme e annuncia una nuova esperienza di ricerca per Facebook. La funzione, denominata AI Mode, modifica il tradizionale approccio basato su link e risultati ordinati cronologicamente , introducendo risposte generate dall'IA che combinano informazioni provenienti dai contenuti pubblici pubblicati dagli utenti.

AI Mode utilizza i contenuti pubblici di Facebook, Instagram e Threads

All'interno della barra di ricerca di Facebook comparirà una nuova opzione accanto alle sezioni tradizionali come Persone e Marketplace. Selezionando AI Mode, gli utenti riceveranno una risposta elaborata dall'intelligenza artificiale invece di un semplice elenco di collegamenti o post correlati. La particolarità del sistema è rappresentata dalle fonti utilizzate. Meta spiega che le risposte vengono costruite analizzando ciò che le persone condividono pubblicamente sulle proprie piattaforme.

I contenuti pubblicati su Facebook, Instagram e Threads possono quindi contribuire alla generazione delle informazioni restituite dall'assistente. Il funzionamento ricorda alcune delle più recenti evoluzioni dei motori di ricerca basati sull'IA. Negli ultimi mesi anche Google ha introdotto funzionalità capaci di sintetizzare informazioni provenienti da forum, discussioni e contenuti generati dagli utenti. Meta sembra voler seguire una strada simile, valorizzando però il proprio ecosistema di servizi.

Un altro elemento distintivo è la possibilità di proseguire la conversazione. Dopo aver ricevuto una risposta, gli utenti possono infatti porre ulteriori domande all'assistente IA per approfondire un argomento specifico o ottenere chiarimenti, trasformando la ricerca in un'interazione più dinamica rispetto ai tradizionali risultati testuali.

Alla base della nuova funzione si trova Muse Spark, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da Meta per elaborare e organizzare le informazioni raccolte dalle piattaforme del gruppo. L'azienda ha spiegato che nel tempo questo sistema consentirà di introdurre nuove funzionalità capaci di citare suggerimenti, opinioni e contenuti condivisi dagli utenti all'interno delle applicazioni Meta.

Facebook ha poi annunciato nuove funzionalità di editing che sfruttano l'IA per rendere la condivisione creativa ancora più semplice: i suggerimenti di condivisione del rullino fotografico con nuovi modelli di ritaglio per i collage e nuovi effetti di transizione per creare montaggi video fluidi e stilizzati, pronti da condividere. Questi suggerimenti rimangono esclusivamente facoltativi (opt-in) e possono essere disattivati in qualsiasi momento.

L'azienda ha presentato, infine, nuovi preset fotografici che consentono di cambiare facilmente abiti, capelli e accessori grazie all'IA.