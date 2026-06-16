Kiki's Delivery Service diventerà una serie TV, ma sarà diverso dal classico di Studio Ghibli

BBC ha annunciato il prossimo arrivo di una serie TV live action basata su Kiki's Delivery Service, ma che si presenterà piuttosto diversa dal classico di Studio Ghibli, non solo ovviamente per il tipo di rappresentazione ma anche per il modo in cui viene adattato il testo narrativo di partenza.
Anche in questo caso, si tratta di un adattamento del racconto di Eiko Kadono, prodotto da BBC con Wheels in Motion e Kadokawa, ma si tratterà di una serie, dunque destinata a raccontare la storia in maniera diversa e con ritmi molto differenti da quelli del filma animato di Hayao Miyazaki.
Tuttavia, anche in questo caso il tutto sarà concentrato sul primo racconto della serie di Kadono, nonostante ne siano poi stati scritti anche altri.
10 episodi per la stessa storia del film
La nuova serie TV live action di Kiki's Delivery Service consisterà di 10 episodi, tutti incentrati sul primo volume dei racconti di Kadono, dunque si tratta della stessa base di partenza utilizzata anche da Myazaki e dallo Studio Ghibli.
Protagonista della storia è dunque Kiki, una giovane strega tredicenne che, per proseguire il proprio addestramento, si ritrova a spostarsi presso una vivace cittadina costiera, dove si impegnerà a lavorare in una ditta di consegne e domicilio.
Il nuovo adattamento è stato approvato ufficialmente dall'autore originale dei racconti, il quale ha riferito di essere sicuro che si tratterà di "un grande show", nonché una degna celebrazione per il 40° anniversario del lancio originale del libro.
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