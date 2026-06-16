CMF by Nothing Watch Pro 2 in offerta su AliExpress: sfrutta il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sullo smartwatch Nothing Watch Pro 2: tramite l'applicazione del coupon MULTI05 (o, in alternativa ITPP05), è possibile risparmiare 5€ per un costo totale e finale di 42,75€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartwatch tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 26 giugno.

Il Nothing Watch Pro 2 è uno smartwatch progettato per combinare stile, personalizzazione e funzionalità intelligenti in un dispositivo compatto. Uno degli elementi distintivi è il design con ghiera intercambiabile, che permette di modificare l'aspetto dell'orologio adattandolo ai diversi gusti e situazioni. Il dispositivo integra un display AMOLED da 1,32 pollici con regolazione automatica della luminosità.