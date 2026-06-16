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CMF by Nothing Watch Pro 2 in offerta su AliExpress: sfrutta il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sullo smartwatch Nothing Watch Pro 2. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/06/2026
CMF by Nothing Watch Pro 2

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sullo smartwatch Nothing Watch Pro 2: tramite l'applicazione del coupon MULTI05 (o, in alternativa ITPP05), è possibile risparmiare 5€ per un costo totale e finale di 42,75€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare lo smartwatch tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 20 e il 26 giugno.

Il Nothing Watch Pro 2 è uno smartwatch progettato per combinare stile, personalizzazione e funzionalità intelligenti in un dispositivo compatto. Uno degli elementi distintivi è il design con ghiera intercambiabile, che permette di modificare l'aspetto dell'orologio adattandolo ai diversi gusti e situazioni. Il dispositivo integra un display AMOLED da 1,32 pollici con regolazione automatica della luminosità.

Ulteriori dettagli sullo smartwatch

La personalizzazione è uno dei punti centrali dell'esperienza: sono disponibili oltre 100 quadranti, con diverse opzioni dinamiche e configurazioni modificabili dall'utente.

Per la comunicazione quotidiana, Nothing Watch Pro 2 supporta le chiamate Bluetooth e sfrutta un sistema di riduzione del rumore basato sull'intelligenza artificiale, pensato per migliorare la qualità delle conversazioni anche in ambienti più rumorosi.

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Lo smartwatch include inoltre un GPS integrato multi-sistema, utile per monitorare con maggiore precisione attività sportive, percorsi e spostamenti senza dover dipendere completamente dallo smartphone.

Un altro aspetto importante è l'autonomia: grazie alla batteria da 340 mAh, Nothing Watch Pro 2 può raggiungere fino a 11/13 giorni di utilizzo.

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