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Le cuffie Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 sono in super sconto su AliExpress: riscatta questi codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo le cuffie wireless con cancellazione attiva del rumore a prezzo scontato. Con le seguenti promozioni potrai spendere pochissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   17/08/2026
Sony WH-1000XM5

Se sei alla ricerca di nuove cuffie wireless, le ottime Sony WH-1000XM5 e WH-1000XM6 sono attualmente in sconto su AliExpress. Precisamente, le WH-1000XM5 costano 157,95 €, ma con i codici MULTI20, ITNS20 e ITAE20 potrai risparmiare altri 20 €. Se sei interessato, puoi acquistarle direttamente tramite questo link.

Le Sony WH-1000XM6, invece, costano 325,45 €, ma con i codici MULTI45, ITNS45 e ITAE45 potrai risparmiare altri 45 €. Puoi acquistarle direttamente cliccando qui.

Non è tutto, perché sono disponibili anche gli sconti PayPal così strutturati:

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  • Cashback dal 3% al 9%
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Le offerte sono valide dal 17 al 26 agosto, ma i coupon hanno un limite di riscatto, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi ti consigliamo di consultare la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cuffie ottime e affidabili

Queste cuffie sono molto apprezzate dagli utenti, in quanto offrono conversazioni cristalline, cancellazione del rumore e fino a 30 ore di autonomia. I materiali premium garantiscono comfort anche nelle sessioni più lunghe, mentre l'archetto regolabile garantisce una vestibilità personalizzata.

Preparati a riscattare i nostri coupon: stanno arrivando nuove offerte speciali su AliExpress Preparati a riscattare i nostri coupon: stanno arrivando nuove offerte speciali su AliExpress

Nel complesso, si tratta di prodotti di alta qualità, affidabili e duraturi per offrirti comfort e prestazioni elevate. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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