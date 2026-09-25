0

Effettua il pre-order di Deer & Boy per PlayStation 5 direttamente su Amazon: esce tra meno di un mese

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Deer & Boy.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/09/2026
Deer & Boy

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Deer & Boy al prezzo finale d'acquisto di 39,99€. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Deer & Boy è un'avventura cinematografica dal tono poetico ed emozionante, che racconta il legame tra un ragazzo scappato di casa e un fragile cerbiatto. Attraverso scenari suggestivi, musiche coinvolgenti e una narrazione delicata, il gioco accompagna i protagonisti in un viaggio alla riscoperta della meraviglia, dell'amicizia e della forza che può nascere dal rapporto con gli altri.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'avventura si sviluppa attorno a una relazione destinata a evolversi nel tempo. Il cerbiatto, inizialmente indifeso e bisognoso di protezione, crescerà fino a diventare un maestoso cervo, modificando anche le dinamiche di gioco.

Nelle prime fasi, il protagonista dovrà prendersi cura del suo piccolo compagno, mentre successivamente i due potranno collaborare alla pari, sfruttando abilità differenti per affrontare le situazioni che incontreranno durante il viaggio.

61Jsihfolml Ac Sl1500

La storia è pensata per offrire diversi livelli di lettura a seconda dell'età e della sensibilità di chi gioca. I più giovani potranno seguire una tenera vicenda di amicizia, mentre gli adulti avranno l'opportunità di approfondire temi più complessi, come la guarigione emotiva e la capacità di ritrovare la propria forza grazie al sostegno reciproco.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Effettua il pre-order di Deer & Boy per PlayStation 5 direttamente su Amazon: esce tra meno di un mese