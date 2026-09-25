Effettua il pre-order di Deer & Boy per PlayStation 5 direttamente su Amazon: esce tra meno di un mese

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Deer & Boy al prezzo finale d'acquisto di 39,99€. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui in basso: Deer & Boy è un'avventura cinematografica dal tono poetico ed emozionante, che racconta il legame tra un ragazzo scappato di casa e un fragile cerbiatto. Attraverso scenari suggestivi, musiche coinvolgenti e una narrazione delicata, il gioco accompagna i protagonisti in un viaggio alla riscoperta della meraviglia, dell'amicizia e della forza che può nascere dal rapporto con gli altri.