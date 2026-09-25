La Harry Potter Edition del realme 16 Pro è finalmente disponibile su Amazon: esegui "Accio" e fallo tuo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare realme 16 Pro Harry Potter Edition al prezzo finale d'acquisto di 699,99€. La spedizione è prevista tra il 5 e il 7 ottobre. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto Il realme 16 Pro Harry Potter Edition combina caratteristiche tecniche avanzate e un design ispirato alla saga, con una dotazione pensata per offrire prestazioni elevate e un'esperienza completa nell'uso quotidiano.

Il comparto fotografico punta su una fotocamera principale ultra chiara da 200MP, affiancata dalla possibilità di registrare video in 4K HDR e utilizzare uno zoom AI fino a 30x. Il sistema AI LightMe aggiunge inoltre un flash di riempimento basato sull'intelligenza artificiale, progettato per ottenere scatti più luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.