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La Harry Potter Edition del realme 16 Pro è finalmente disponibile su Amazon: esegui "Accio" e fallo tuo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare realme 16 Pro Harry Potter Edition.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   25/09/2026
realme 16 Pro Harry Potter Edition

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di acquistare realme 16 Pro Harry Potter Edition al prezzo finale d'acquisto di 699,99€. La spedizione è prevista tra il 5 e il 7 ottobre. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "box" qui sotto Il realme 16 Pro Harry Potter Edition combina caratteristiche tecniche avanzate e un design ispirato alla saga, con una dotazione pensata per offrire prestazioni elevate e un'esperienza completa nell'uso quotidiano.

Il comparto fotografico punta su una fotocamera principale ultra chiara da 200MP, affiancata dalla possibilità di registrare video in 4K HDR e utilizzare uno zoom AI fino a 30x. Il sistema AI LightMe aggiunge inoltre un flash di riempimento basato sull'intelligenza artificiale, progettato per ottenere scatti più luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

A gestire le prestazioni è il processore MediaTek Dimensity 7300 Max 5G, pensato per garantire un funzionamento fluido durante il gaming, il multitasking e l'utilizzo della connettività 5G.

Il design prende ispirazione dalla corteccia degli alberi e dai ciottoli e utilizza materiali ecologici. Lo smartphone presenta un corpo sottile da 7,99 mm e bordi curvi, progettati per offrire una presa confortevole.

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Il display piatto da 1,5K con frequenza di aggiornamento di 144Hz è protetto dalla tecnologia ArmorShell. La batteria da 6500mAh supporta una ricarica rapida a 45W, mentre NEXT AI integra strumenti dedicati alla fotografia, alla creazione di contenuti e alla produttività, con funzioni pensate per rendere più intelligente la gestione delle attività.

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