La nuova tastiera meccanica Logitech G PRO X2 RAPID è disponibile su Amazon

Su Amazon è attualmente disponibile la tastiera Logitech G PRO X2 RAPID a 229,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Per correttezza specifichiamo che si tratta della tastiera con layout US . Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Ottime prestazioni e reattività

Questa tastiera è dotata di switch magnetici analogici con effetto Hall e ogni tasto può avere un punto di attuazione regolabile da 0,05 a 4 mm, con incrementi di 0,1 mm. Inoltre, il Rapid Trigger Reset consente di ridurre ulteriormente i tempi necessari per registrare pressioni successive. A contribuire positivamente sono polling rate a 8.000 Hz e supporto SOCD Key Priority, con tre modalità disponibili.

Logitech G PRO X2 RAPID

Si tratta quindi di un prodotto pensato per chi ha esigenze specifiche e vuole un'esperienza godibile e fluida. La tastiera è realizzata con 6 strati di materiali fonoassorbenti, con una digitazione dal suono "thocky", quindi a basso volume ma profondo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.