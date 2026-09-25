Orde naziste non morte a meno di due euro: Zombie Army 4: Dead War per PC in sconto su Instant Gaming

Ripulire l'Europa da eserciti di zombi richiede armi pesanti, ma un investimento davvero minimo. Trovate Zombie Army 4: Dead War per PC al costo netto di appena 1,59€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la spesa finale da saldare al checkout ammonta a soli 1,94€. Calcolatrice alla mano, rispetto ai 49€ del prezzo di listino originale, vi garantite un risparmio netto di ben 47,06 €. Questo comporta un ribasso reale a imposte incluse del 96%, in linea con il 97% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box in pagina.
Sparatutto cooperativo, trappole mortali e balistica di precisione
Sviluppato da Rebellion, lo sparatutto tattico vi proietta in un'Europa del 1940 devastata dal piano folle di Hitler, che ha evocato una legione di non morti per evitare la sconfitta. Il gameplay consolida la collaudata formula d'azione in terza persona, arricchendola con trappole ambientali devastanti, attacchi corpo a corpo potenziati e la celebre Kill Cam a raggi X ereditata dalla serie Sniper Elite.
Potrete affrontare l'intensa campagna narrativa in singolo o unire le forze con altri tre giocatori online per superare orde di soldati corazzati, cecchini redivivi e mostruosità giganti. La progressione permette di personalizzare armi, abilità e potenziamenti per adattare il personaggio al vostro stile di combattimento. Questa versione per PC, attivabile comodamente tramite codice Steam, assicura un comparto grafico fluido, il pieno supporto per i controller e un'ottima stabilità nella modalità cooperativa online.