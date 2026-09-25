Orde naziste non morte a meno di due euro: Zombie Army 4: Dead War per PC in sconto su Instant Gaming

Sparatutto cooperativo, trappole mortali e balistica di precisione

Sviluppato da Rebellion, lo sparatutto tattico vi proietta in un'Europa del 1940 devastata dal piano folle di Hitler, che ha evocato una legione di non morti per evitare la sconfitta. Il gameplay consolida la collaudata formula d'azione in terza persona, arricchendola con trappole ambientali devastanti, attacchi corpo a corpo potenziati e la celebre Kill Cam a raggi X ereditata dalla serie Sniper Elite.

Potrete affrontare l'intensa campagna narrativa in singolo o unire le forze con altri tre giocatori online per superare orde di soldati corazzati, cecchini redivivi e mostruosità giganti. La progressione permette di personalizzare armi, abilità e potenziamenti per adattare il personaggio al vostro stile di combattimento. Questa versione per PC, attivabile comodamente tramite codice Steam, assicura un comparto grafico fluido, il pieno supporto per i controller e un'ottima stabilità nella modalità cooperativa online.