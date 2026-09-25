Alien Breed 35th Anniversary Collection disponibile, bava aliena compresa

Per celebrare i 35 anni di Alien Breed , è stata lanciata la raccolta Alien Breed 35th Anniversary Collection , che riunisce la libreria completa dei giochi della prima era della serie e tanti contenuti extra pensati per accompagnare i titoli originali con funzionalità più adatte all'hardware moderno. Il prezzo è di 21,25 euro, scontato per il lancio del 20%. Quindi potete acquistarla per 17 euro.

Le novità

La raccolta offre sei giochi: Alien Breed, Alien Breed Special Edition 92, Alien Breed 2 (AGA e OCS), Alien Breed Tower Assault, Alien Breed 3D (+ Demo 1 & 2) e The Killing Grounds; giocabili in solitaria oppure in cooperativa, con supporto per il multiplayer locale e per quello online peer-to-peer.

Una delle aggiunte principali è il Vault, un archivio interattivo ambientato nell'universo di Alien Breed che permette di ripercorrere la storia del franchise. Al suo interno trovano spazio concept art, pubblicazioni originali e altri materiali, mentre la sezione Timeline propone interviste agli sviluppatori e video retrospettivi realizzati dal team originale. I Lost Files permettono invece di approfondire i giochi mai pubblicati e i progetti "what if", ossia ipotetici.

La racconta rende anche più accessibili i giochi con una nuova interfaccia e controlli aggiornati. I titoli 2D e 3D supportano il doppio stick, mentre per i giochi tridimensionali rimangono disponibili mouse e tastiera. I frame rate sono stati migliorati e tutti i titoli dispongono dei Salvataggi Rapidi Tattici, con più slot che permettono di interrompere e riprendere diverse partite. Le impostazioni globali consentono inoltre di modificare elementi visivi, audio e di gameplay.

Non mancano i vari effetti retrò, pensati per adattare l'esperienza ai display contemporanei senza rinunciare all'estetica originale. È possibile scegliere tra il formato 4:3 e quello 16:9 e applicare filtri CRT, Scanlines e "Mega CRT", oltre a cornici personalizzate per ricreare l'aspetto delle produzioni degli anni '90.

A completare l'offerta c'è infine la nuova Horde Mode, pensata per il gioco in solitaria. L'obiettivo è semplicemente resistere il più a lungo possibile contro l'assalto continuo dei nemici.

Potete acquistare la Alien Breed 35th Anniversary Collection su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.