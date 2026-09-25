Per Kazutaka Kodaka, Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls resta il punto più alto della sua scrittura

Kodaka ha descritto Ultra Despair Girls come una sorta di punto d'arrivo della propria esperienza come sceneggiatore . "In un certo senso, non potrò mai più scrivere uno scenario che lo superi. In un certo senso, è il mio punto più alto", ha dichiarato.

Il 25 settembre ricorre il dodicesimo anniversario di Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls , spin-off action-adventure in terza persona della serie Danganronpa. Per l'occasione, il creatore del franchise Kazutaka Kodaka ha condiviso su X alcuni ricordi legati alla realizzazione del gioco, soffermandosi soprattutto sul lavoro dedicato alla sceneggiatura e alle scene d'intermezzo.

Un duro lavoro

Il percorso per arrivare a quel risultato, però, non sarebbe stato semplice. Secondo il creatore, lui e alcuni planner lavoravano anche per intere notti alla realizzazione delle scene, comprese le animazioni dei personaggi. Il lavoro era reso ancora più complicato dagli strumenti utilizzati per creare queste sequenze, che tendevano a bloccarsi causando in diversi casi la perdita di ore di lavoro.

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Kodaka ha raccontato anche di non essere particolarmente incline a trascorrere la notte in ufficio. Per questo, quando il lavoro si prolungava oltre l'orario dei trasporti pubblici, sarebbe tornato a casa in taxi a proprie spese, avrebbe dormito per qualche ora e sarebbe poi tornato al lavoro.

Dietro l'impegno dedicato alle scene narrative c'era comunque un obiettivo molto preciso: Kodaka voleva riuscire a far piangere i giocatori attraverso il rapporto tra le protagoniste Komaru Naegi e Toko Fukawa. Si tratta di un approccio coerente con quanto aveva già spiegato in passato riguardo alla costruzione delle scene più drammatiche.

Per Kodaka, infatti, una scena triste non può considerarsi veramente conclusa finché non riesce a commuovere anche lui durante i test. "Quando provo il gioco e una lacrima scende lentamente sulla mia guancia, è allora che considero conclusa la scena. Per me è una regola assoluta. [...] Se non riesco a piangere, torno a guardare il gioco dalla prospettiva del creatore e cerco di capire cosa non abbia funzionato". Chissà se ha fatto lo stesso con The Hundred Line: Last Defense Academy.

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls è disponibile su PC tramite Steam e su PlayStation 4.