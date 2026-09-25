Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney potrebbe tornare, per un nuovo rumor

Il tutto arriva da un imponente leak degli achievement di Steam emerso tramite Exophase all'inizio di questo mese e, dopo la notizia di ieri sulla trasformazione di Ace Attorney in un gioco in VR, la discussione attorno a questo leak è ora riemersa.

Sembra ormai possibile che sia in fase di sviluppo un porting di Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney , dal momento che la lista degli achievement del gioco è comparsa su Steam.

È arrivato il momento di rivedere Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney?

Sarebbe un buon momento per annunciare il ritorno di Professor Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney, visto che Phoenix Wright compie venticinque anni il prossimo mese e Layton tornerà con un nuovo capitolo tra non troppo tempo.

La collaborazione tra Capcom e Level-5 è arrivata originariamente in Occidente su Nintendo 3DS nel 2014, venendo accolta con grande favore dalla critica. Al momento, precisiamo, Level-5 e Capcom non hanno ancora annunciato ufficialmente un nuovo port.

Ecco infine il più recente trailer per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore.