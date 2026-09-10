Un nuovo trailer per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è stato mostrato con un nuovo trailer in occasione del Vision 2026, che è stato trasmesso a poche ore dal termine del Nintendo Direct in cui Level-5 ha annunciato la data di uscita del gioco.
Le sequenze in questione fanno una carrellata sui personaggi e le ambientazioni dell'avventura in arrivo a dicembre, accennando naturalmente anche all'appassionante trama che coinvolgerà ancora una volta il celebre Professore e il suo fido assistente.
Com'era lecito attendersi, visto quanto tempo è passato dall'ultimo episodio della serie, Il Nuovo Mondo a Vapore può contare su di un comparto tecnico e artistico di prim'ordine, che sembra davvero solido e ispirato.
Nel frattempo Level-5 ha annunciato anche il remake de Il Professor Layton e il Paese dei Misteri, che arriverà nel corso del 2027 su PC, PS5 e Nintendo Switch 1 e 2.
Il tema principale del gioco
In uscita il 10 dicembre, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore potrà contare anche su di una colonna sonora di prestigio, che vede la presenza di un tema principale firmato dal leggendario compositore Joe Hisaishi e dalla cantante Lilas.
L'interprete ha raccontato di essere stata così emozionata durante il primo incontro con Hisaishi da rimanere completamente bloccata, consapevole dell'importanza di questa opportunità e della necessità di dare il massimo per realizzare qualcosa di speciale.
Il lavoro sulla canzone è partito proprio dalla musica composta da Hisaishi, con Lilas che ha cercato di immedesimarsi nei sentimenti che il compositore aveva riversato nella melodia, chiedendosi cosa potesse aver provato durante la composizione.