Un nuovo trailer per Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore è stato mostrato con un nuovo trailer in occasione del Vision 2026, che è stato trasmesso a poche ore dal termine del Nintendo Direct in cui Level-5 ha annunciato la data di uscita del gioco.

Le sequenze in questione fanno una carrellata sui personaggi e le ambientazioni dell'avventura in arrivo a dicembre, accennando naturalmente anche all'appassionante trama che coinvolgerà ancora una volta il celebre Professore e il suo fido assistente.

Com'era lecito attendersi, visto quanto tempo è passato dall'ultimo episodio della serie, Il Nuovo Mondo a Vapore può contare su di un comparto tecnico e artistico di prim'ordine, che sembra davvero solido e ispirato.

Nel frattempo Level-5 ha annunciato anche il remake de Il Professor Layton e il Paese dei Misteri, che arriverà nel corso del 2027 su PC, PS5 e Nintendo Switch 1 e 2.