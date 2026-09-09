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Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore ha una data di uscita su PS5, Switch, Switch 2 e Steam

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore torna in scena con una data di uscita ufficiale: la nuova avventura di Level‑5 arriverà il 10 dicembre su PS5, Switch, Switch 2 e PC tramite Steam.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/09/2026
Layton in Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore
Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore
Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore
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In occasione del Nintendo Direct andato in onda oggi, Level-5 ha annunciato la data di uscita de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore.

La nuova avventura a base di rompicapi sarà disponibile dal 10 dicembre su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e su PC (tramite Steam). L'annuncio è arrivato tramite un nuovo trailer, che potrete guardare qui sotto.

Il Professor Layton sta per tornare

Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore riprende le vicende un anno dopo Il Professor Layton e il Paese dei Misteri. La nuova avventura porta Layton e Luke a Steam Bison, una cittadina americana in pieno fermento tecnologico, dove l'energia a vapore ha rivoluzionato ogni aspetto della vita quotidiana, superando persino la Londra vittoriana per rapidità di sviluppo.

Metroid Ravenous è stato annunciato con data di uscita per Nintendo Switch 2 Metroid Ravenous è stato annunciato con data di uscita per Nintendo Switch 2

In questo scenario sospeso tra progresso e mistero, un incidente inspiegabile richiama il celebre professore e il suo giovane apprendista, dando il via a un viaggio ricco di enigmi, scoperte e personaggi eccentrici. Ovviamente prepariamo a rompicapi ed enigmi a volontà, firmati da QuizKnock, il collettivo guidato da Takuji Izawa che unisce intrattenimento e conoscenza con l'obiettivo di rendere l'apprendimento divertente.

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