Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, il presidente di Level-5, Akihiro Hino, ha detto che il finale de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore vi farà riflettere per via dei temi che vengono trattati nel corso dell'avventura.

"La trama questa volta parla dell'umanità che fa progredire la civiltà, per poi abusare delle nuove tecnologie e subirne le pesanti conseguenze", ha spiegato Hino. "Penso che, nell'attuale era dell'intelligenza artificiale, il finale farà riflettere le persone."

"Nel complesso credo che siamo riusciti a realizzare una storia davvero molto valida", ha continuato il presidente di Level-5, che ha poi aggiunto: "Vi invito a prestare attenzione non solo agli enigmi, ma anche al racconto", che promette di essere piuttosto interessante.

"Finora i giochi di Layton sono sempre stati piuttosto compatti e credo che i giocatori apprezzino quella piacevole sensazione che si prova una volta terminata l'avventura. Questo gioco conserva quella stessa sensazione, ma aggiunge anche un po' più di contenuti.