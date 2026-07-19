Nel corso di un'intervista concessa a Famitsu, il presidente di Level-5, Akihiro Hino, ha detto che il finale de Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore vi farà riflettere per via dei temi che vengono trattati nel corso dell'avventura.
"La trama questa volta parla dell'umanità che fa progredire la civiltà, per poi abusare delle nuove tecnologie e subirne le pesanti conseguenze", ha spiegato Hino. "Penso che, nell'attuale era dell'intelligenza artificiale, il finale farà riflettere le persone."
"Nel complesso credo che siamo riusciti a realizzare una storia davvero molto valida", ha continuato il presidente di Level-5, che ha poi aggiunto: "Vi invito a prestare attenzione non solo agli enigmi, ma anche al racconto", che promette di essere piuttosto interessante.
"Finora i giochi di Layton sono sempre stati piuttosto compatti e credo che i giocatori apprezzino quella piacevole sensazione che si prova una volta terminata l'avventura. Questo gioco conserva quella stessa sensazione, ma aggiunge anche un po' più di contenuti.
Mai così ricco
Annunciato lo scorso aprile anche per PC e PS5, Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore introdurrà dunque una struttura più corposa: secondo Hino è "il capitolo con il maggior numero di enigmi dell'intera serie e il loro sviluppo è stato affidato a QuizKnock."
Si tratta di "un gruppo di persone che ama così tanto i quiz da organizzare persino tornei tra loro mentre lavorano. Gli enigmi che hanno realizzato sono di altissimo livello" e, "poiché il gioco verrà pubblicato in contemporanea in tutto il mondo, non fanno uso di ideogrammi giapponesi."
I puzzle "si concentrano piuttosto su elementi da toccare e spostare, sul posizionamento di pesi su una bilancia e su rompicapi che richiedono di osservare attentamente un'immagine. Potrete divertirvi a risolverli con la sensazione di stare giocando a una raccolta di minigiochi: non vediamo l'ora di farveli provare."