Dopo quasi quattro anni Apple ritocca i prezzi di Apple Music in Italia: ecco quanto costerà

Apple ha aggiornato il listino di Apple Music anche in Italia, introducendo un aumento dei prezzi per i principali piani di abbonamento. Dopo un lungo periodo senza variazioni, gli utenti italiani dovranno sostenere una spesa mensile superiore per continuare a utilizzare il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino.
Il piano Individuale passa da 10,99€ a 11,99€ al mese, segnando il primo incremento nel nostro Paese dopo quasi quattro anni. Cambiano anche le altre formule disponibili: l'abbonamento Famiglia raggiunge i 19,99€ mensili, mentre quello dedicato agli Studenti viene portato a 6,99€ al mese.
Il motivo degli aumenti di prezzo di Apple Music
Apple ha spiegato che la revisione dei prezzi è legata all'aumento dei costi delle licenze musicali. Le piattaforme di streaming devono infatti riconoscere compensi a etichette discografiche, editori e artisti ogni volta che un brano viene ascoltato dagli utenti.
L'incremento di queste spese rende più difficile mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti nel tempo. Negli Stati Uniti sono stati segnalati rincari anche per alcuni piani Apple One, ma al momento non risultano variazioni analoghe per il mercato italiano.
La storia degli aggiornamenti dei prezzi di Apple Music
L'ultimo aggiornamento dei prezzi di Apple Music risaliva al 2022, quando il piano Individuale era passato da 9,99€ a 10,99€ mensili. Il nuovo incremento rappresenta quindi un ulteriore adeguamento del listino. Nonostante il rincaro, Apple continua a offrire ai nuovi utenti la possibilità di provare gratuitamente il servizio per un mese.
Durante questo periodo è possibile accedere all'intero catalogo, che comprende oltre 100 milioni di brani, oltre a tutte le principali funzionalità disponibili per gli abbonati. Tra queste figurano l'ascolto offline, gli skip illimitati e Apple Music Sing, la modalità karaoke sviluppata dall'azienda. Che cosa ne pensate di quest'incremento dei prezzi? Siete abbonati ad Apple Music?