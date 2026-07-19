Dopo quasi quattro anni Apple ritocca i prezzi di Apple Music in Italia: ecco quanto costerà

Apple ha aggiornato il listino di Apple Music anche in Italia, introducendo un aumento dei prezzi per i principali piani di abbonamento. Dopo un lungo periodo senza variazioni, gli utenti italiani dovranno sostenere una spesa mensile superiore per continuare a utilizzare il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino.

Il motivo degli aumenti di prezzo di Apple Music

Apple ha spiegato che la revisione dei prezzi è legata all'aumento dei costi delle licenze musicali. Le piattaforme di streaming devono infatti riconoscere compensi a etichette discografiche, editori e artisti ogni volta che un brano viene ascoltato dagli utenti.

L'incremento di queste spese rende più difficile mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti nel tempo. Negli Stati Uniti sono stati segnalati rincari anche per alcuni piani Apple One, ma al momento non risultano variazioni analoghe per il mercato italiano.