Samsung Galaxy Z Fold 8 protagonista di un nuovo leak: immagini e specifiche svelano il design

A pochi giorni dall'evento Samsung previsto per il 22 luglio, una nuova fuga di notizie ha svelato immagini e caratteristiche tecniche dei prossimi smartphone pieghevoli dell'azienda. Il materiale, condiviso dal noto leaker Evan Blass, offre uno sguardo approfondito sul nuovo Galaxy Z Fold 8, oltre a mostrare anche Galaxy Z Fold 8 Ultra e Galaxy Z Flip 8.
L'elemento che salta subito all'occhio riguarda il design del Galaxy Z Fold 8. Le immagini mostrano un dispositivo con una forma diversa rispetto alla generazione precedente, caratterizzato da un corpo più basso e da un display esterno più largo. Si tratta di una configurazione già anticipata da precedenti indiscrezioni e che sembra trovare ulteriore conferma in questo nuovo materiale.
Emergono le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold 8
Oltre all'aspetto estetico, il leak include anche alcune delle specifiche principali del dispositivo. Il pieghevole dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite For Galaxy, mentre il comparto fotografico posteriore comprenderebbe una fotocamera principale da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare anch'esso da 50 megapixel.
Per i selfie sarebbero invece presenti due fotocamere da 10 megapixel, una integrata nel display interno e una nello schermo esterno. Tra le informazioni diffuse compare anche un'autonomia dichiarata fino a 26 ore di riproduzione video, dato che sarà naturalmente da verificare con i test sul prodotto definitivo.
Non solo Galaxy Fold 8, ulteriori dettagli sulla nuova famiglia di pieghevoli Samsung
Le indiscrezioni non riguardano soltanto il Fold 8. Secondo le immagini condivise da Blass, anche il Galaxy Z Flip 8 sarà protagonista dell'evento. Lo smartphone dovrebbe integrare una batteria da 4.300 mAh, una fotocamera interna da 10 MP e un sistema fotografico esterno composto da un sensore principale da 50 MP affiancato da un ultra-grandangolare da 12 MP, una configurazione indicata come identica a quella dell'attuale Galaxy Z Flip 7.
Il leak comprende infine anche il Galaxy Z Fold 8 Ultra, versione più avanzata della gamma. Le immagini indicano una batteria da 5.000 mAh, con un'autonomia dichiarata fino a 27 ore di riproduzione video.
Sul retro troverebbero posto una fotocamera principale da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 10 MP, mentre sia il display esterno sia quello interno ospiterebbero una fotocamera frontale da 10 MP.
Queste alcune delle principali info a disposizione in attesa dell'evento. Siete curiosi di scoprire questa nuova famiglia di smartphone?