Samsung Galaxy Z Fold 8 protagonista di un nuovo leak: immagini e specifiche svelano il design

Un nuovo leak attribuito a Evan Blass anticipa immagini e specifiche di Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8. Emerge un design rinnovato per il Fold 8.

A pochi giorni dall'evento Samsung previsto per il 22 luglio, una nuova fuga di notizie ha svelato immagini e caratteristiche tecniche dei prossimi smartphone pieghevoli dell'azienda. Il materiale, condiviso dal noto leaker Evan Blass, offre uno sguardo approfondito sul nuovo Galaxy Z Fold 8, oltre a mostrare anche Galaxy Z Fold 8 Ultra e Galaxy Z Flip 8. L'elemento che salta subito all'occhio riguarda il design del Galaxy Z Fold 8. Le immagini mostrano un dispositivo con una forma diversa rispetto alla generazione precedente, caratterizzato da un corpo più basso e da un display esterno più largo. Si tratta di una configurazione già anticipata da precedenti indiscrezioni e che sembra trovare ulteriore conferma in questo nuovo materiale.

Emergono le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Fold 8 Oltre all'aspetto estetico, il leak include anche alcune delle specifiche principali del dispositivo. Il pieghevole dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite For Galaxy, mentre il comparto fotografico posteriore comprenderebbe una fotocamera principale da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare anch'esso da 50 megapixel. Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8: ecco i render ufficiali dei nuovi pieghevoli Samsung Per i selfie sarebbero invece presenti due fotocamere da 10 megapixel, una integrata nel display interno e una nello schermo esterno. Tra le informazioni diffuse compare anche un'autonomia dichiarata fino a 26 ore di riproduzione video, dato che sarà naturalmente da verificare con i test sul prodotto definitivo.