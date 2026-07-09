Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8: ecco i render ufficiali dei nuovi pieghevoli Samsung

Ci siamo, ormai manca pochissimo alla presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra e Flip 8 . Dopo numerose indiscrezioni, nonché foto e render delle cover ufficiali, finalmente possiamo dare un'occhiata a quello che dovrebbe essere il design definitivo dei pieghevoli . La novità assoluta sarà il Galaxy Z Fold 8, dal formato più ampio simile al primissimo pieghevole di Apple il cui debutto è previsto a settembre. Ecco di seguito tutte le immagini.

Il design dei pieghevoli Galaxy Z Fold 8

Partiamo quindi dal Galaxy Z Fold 8, con il suo formato più ampio. Lo smartphone sarà disponibile in quattro colori, ovvero Crema, Grafite e Lavanda, mentre Pistacchio sarà il colore esclusivo. Secondo quanto emerso finora, questo dispositivo avrà un display QHD+ da 5,5 pollici con rapporto 16:10, mentre il display interno avrà un pannello QHD+ da 7,6 pollici con rapporto 4:3.

Galaxy Z Fold 8

Aprendo lo smartphone ci si troverà già in modalità orizzontale, quindi non sarà necessario ruotarlo. Inoltre, dovrebbe essere molto sottile e leggero, con un peso di circa 200 g, uno spessore di 4,5 mm da aperto e di 9,7 mm da chiuso. Dovrebbe inoltre essere alimentato dallo Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 4.800 mAh.

Passiamo al Fold 8 Ultra, disponibile in quattro colori: bianco, nero, viola e il verde esclusivo di Samsung.com. Lo smartphone sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh.

Le fotocamere dovrebbero rimanere invariate, con una principale da 200 MP, un teleobiettivo 3x da 10 MP e un obiettivo ultragrandangolare da 50 MP, ma potrebbero essere apportate delle modifiche per migliorare gli scatti.