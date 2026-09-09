Pikmin 4 + Accademia Dandori è stato annunciato per Nintendo Switch 2 nel corso del Nintendo Direct di oggi, e ha già una data di uscita ufficiale: sarà disponibile a partire dal 12 novembre.

A conferma delle voci che parlavano di una Nintendo Switch 2 Edition in arrivo, Pikmin 4 approderà sulla nuova console ibrida nell'ambito di un pacchetto che include tutti gli aggiornamenti pubblicati finora nonché alcune interessanti novità, come i comandi vocali.

La riedizione arriva a tre anni dal debutto di Pikmin 4 su Nintendo Switch, che aveva rilanciato la storica serie con un episodio ricco di spessore, nuove ambientazioni e l'introduzione del simpatico cane da salvataggio che ci accompagnerà nel corso dell'avventura.

Come detto, l'annuncio di oggi conferma finalmente l'arrivo del gioco sulla nuova ammiraglia Nintendo, con un'edizione arricchita dall'espansione Accademia Dandori, che punta a rendere l'esperienza ancora più corposa e divertente.