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Metroid Ravenous è stato annunciato con data di uscita per Nintendo Switch 2

Al Nintendo Direct abbiamo avuto modo di vedere l'annuncio di Metroid Ravenous, un nuovo gioco 2D della serie di Nintendo. Sarà esclusiva di Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2026
Samus in Metroid Ravenous

Metroid Ravenous è stato annunciato in occasione del Nintendo Direct del 9 settembre. Si tratterà di un'esclusiva Nintendo Switch 2.

La data di uscita di Metroid Ravenous è fissata per il 28 gennaio 2027.

Il trailer di Metroid Ravenous

Il trailer ci mostra il classico gameplay d'azione della serie nelle sue iterazioni 2D. Vediamo Samus che utilizza varie capacità, come teletrasporti a breve raggio, parry, Morfosfera e non solo, per affrontare i nemici e superare varie sezioni di esplorazione del gioco.

Ci sarà un'edizione speciale e anche alcuni amiibo dedicati a Metroid Ravenous, che potete vedere nel trailer qui sopra.

Metroid Ravenous appare brevemente online e non pare l'unico gioco della serie in arrivo Metroid Ravenous appare brevemente online e non pare l'unico gioco della serie in arrivo

Diteci, cosa ne pensate dei capitoli 2D di Metroid? Avete giocato a Metroid Dread?

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