Metroid Ravenous è stato annunciato con data di uscita per Nintendo Switch 2

Metroid Ravenous è stato annunciato in occasione del Nintendo Direct del 9 settembre. Si tratterà di un'esclusiva Nintendo Switch 2.
La data di uscita di Metroid Ravenous è fissata per il 28 gennaio 2027.
Il trailer di Metroid Ravenous
Il trailer ci mostra il classico gameplay d'azione della serie nelle sue iterazioni 2D. Vediamo Samus che utilizza varie capacità, come teletrasporti a breve raggio, parry, Morfosfera e non solo, per affrontare i nemici e superare varie sezioni di esplorazione del gioco.
Ci sarà un'edizione speciale e anche alcuni amiibo dedicati a Metroid Ravenous, che potete vedere nel trailer qui sopra.
Diteci, cosa ne pensate dei capitoli 2D di Metroid? Avete giocato a Metroid Dread?