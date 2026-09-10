Metroid Ravenous su Nintendo Switch 2 supporterà i 120 Hz: i primi dettagli dall'eShop

Durante il recente Nintendo Direct, la compagnia di Kyoto ha presentato al mondo Metroid Ravenous, un gioco 2D della serie di Samus Aran. L'avventura era già emersa tramite la registrazione dei marchi, ma si è trattato di una gradita sorpresa, soprattutto considerando che è già stata confermata la data di uscita (28 gennaio 2027).

C'è però una seconda piacevole sorpresa: il gioco supporterà i 120 Hz.