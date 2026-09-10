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Metroid Ravenous su Nintendo Switch 2 supporterà i 120 Hz: i primi dettagli dall'eShop

Secondo quanto indicato dall'eShop di Nintendo, il nuovo gioco per Nintendo Switch 2 dedicato a Samus Aran - Metroid Ravenous - supporterà i 120 Hz, ovviamente se avete uno schermo compatibile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/09/2026
Samus in Metroid Ravenous

Durante il recente Nintendo Direct, la compagnia di Kyoto ha presentato al mondo Metroid Ravenous, un gioco 2D della serie di Samus Aran. L'avventura era già emersa tramite la registrazione dei marchi, ma si è trattato di una gradita sorpresa, soprattutto considerando che è già stata confermata la data di uscita (28 gennaio 2027).

C'è però una seconda piacevole sorpresa: il gioco supporterà i 120 Hz.

I dettagli noti su Metroid Ravenous

La pagina eShop svela che Metroid Ravenous peserà 20,2 GB, che sarà giocabile in modalità TV, Tabletop e portatile. Inoltre, conferma la presenza dell'italiano.

Nelle ultime note in fondo alla pagina, viene poi segnalato che supporta gli amiibo, l'output HDR e anche i 120 Hz. Purtroppo non vengono indicate le esatte modalità grafiche, ma possiamo aspettarci almeno una modalità che dia priorità al frame rate, per ottenere il meglio dai televisori che supportano i 120 Hz.

Metroid Ravenous appare brevemente online e non pare l'unico gioco della serie in arrivo Metroid Ravenous appare brevemente online e non pare l'unico gioco della serie in arrivo

Considerando poi che ora il VRR è attivo anche in modalità TV su Nintendo Switch 2, è possibile che Metroid Ravenous sfrutti la tecnologia per ottimizzare la resa finale.

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