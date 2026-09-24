Le copie fisiche di Metroid Dread superano i 100 dollari in vista di Metroid Ravenous

Le inserzioni recentemente chiuse su eBay mostrano infatti diverse copie nuove e sigillate dell'edizione statunitense vendute per oltre 100 dollari , con alcuni esemplari arrivati fino a circa 170 dollari. La situazione è ancora più costosa per la Special Edition, oggi particolarmente ricercata dai collezionisti.

L'annuncio di Metroid Ravenous ha riacceso l'interesse per Metroid Dread , soprattutto tra i giocatori che non avevano acquistato il precedente capitolo al momento dell'uscita. La conseguenza più ovvia riguarda il mercato delle copie fisiche, dove alcune versioni di Dread stanno raggiungendo prezzi molto alti.

Fuori catalogo

Il fenomeno è legato anche al fatto che Metroid Dread è ormai fuori catalogo in formato fisico in alcuni mercati. Si tratta di una situazione non del tutto scontata per un gioco che aveva ottenuto buoni riscontri dalla critica e aveva raggiunto quasi 3 milioni di copie vendute nel 2022.

Per chi è interessato semplicemente a giocare, rimane comunque disponibile la versione digitale attraverso il Nintendo eShop. Anche questa ha beneficiato del rinnovato interesse per la serie, arrivando ai vertici delle classifiche del negozio digitale dopo la presentazione di Metroid Ravenous.

La vicenda evidenzia inoltre quanto il formato fisico continui ad avere un certo peso per una parte del pubblico Nintendo, in particolare tra i collezionisti. A differenza di Sony, che ha annunciato un progressivo disimpegno dalla produzione di supporti fisici, Nintendo non ha comunicato piani analoghi, nonostante l'utilizzo delle game-key card abbia già introdotto una soluzione ibrida che guarda soprattutto al digitale.