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Le copie fisiche di Metroid Dread superano i 100 dollari in vista di Metroid Ravenous

Le copie fisiche fuori catalogo di Metroid Dread stanno raggiungendo prezzi elevati sul mercato dell'usato: i giocatori cercano di recuperare il capitolo precedente prima dell'arrivo di Metroid Ravenous.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   24/09/2026
Samus Aran
Metroid Dread
Metroid Dread
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L'annuncio di Metroid Ravenous ha riacceso l'interesse per Metroid Dread, soprattutto tra i giocatori che non avevano acquistato il precedente capitolo al momento dell'uscita. La conseguenza più ovvia riguarda il mercato delle copie fisiche, dove alcune versioni di Dread stanno raggiungendo prezzi molto alti.

Le inserzioni recentemente chiuse su eBay mostrano infatti diverse copie nuove e sigillate dell'edizione statunitense vendute per oltre 100 dollari, con alcuni esemplari arrivati fino a circa 170 dollari. La situazione è ancora più costosa per la Special Edition, oggi particolarmente ricercata dai collezionisti.

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