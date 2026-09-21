Apple Watch Series 12 e Ultra 4: gli utenti segnalano problemi e riavvii improvvisi

Alcuni utenti stanno segnalando una serie di problematiche che interessano Apple Watch Ultra 4 e Series 12 . Nello specifico, si registrano crash improvvisi e riavvii anomali, che potrebbero essere correlati a un malfunzionamento dell'Apple Neural Engine. Cerchiamo di capire meglio cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le cause del problema. Come sempre, vi invitiamo a farci sapere se anche voi avete riscontrato anomalie sui vostri dispositivi.

Problemi e segnalazioni

Le segnalazioni sono emerse sul forum di MacRumors e, a giudicare dalle numerose testimonianze condivise dagli utenti, non sembrerebbe trattarsi di un caso isolato, con diverse persone che riportano problematiche molto simili. In sostanza, i loro smartwatch avrebbero improvvisamente mostrato il logo Apple per poi riavviarsi durante l'uso del dispositivo. Non sembrerebbe esserci un'applicazione specifica all'origine del problema: i riavvii sono stati segnalati sia durante l'utilizzo dell'IA sia aprendo Mappe e App Store o semplicemente modificando i quadranti. Si tratta, quindi, di un fenomeno che sembra coinvolgere diverse attività del dispositivo. Alcuni riavvii si sono addirittura verificati quando l'utente non stava affatto utilizzando lo smartwatch.

Apple Watch Ultra 4 e Series 12

Tuttavia, almeno quattro utenti hanno segnalato un elemento particolarmente interessante nei log diagnostici condivisi: un timeout del Neural Engine. In sostanza, il componente dedicato alle funzioni di intelligenza artificiale sembra rimanere bloccato per circa due secondi, senza riuscire a completare l'operazione richiesta. A quel punto, il watchdog del firmware, un meccanismo che monitora il corretto funzionamento del sistema e interviene quando una componente non risponde, rileva il problema e innesca un kernel panic, un errore critico del sistema che costringe l'Apple Watch a riavviarsi.

In ogni caso, il fenomeno riguarderebbe la versione watchOS 27.0 e almeno 30 utenti hanno segnalato riavvii casuali, per ora. Non sappiamo quanto la problematica sia effettivamente estesa, quindi fateci sapere anche voi se avete notato problematiche particolari. Vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori novità in merito.