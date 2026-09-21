iPhone 18 Pro è appena uscito, ma già si parla del 20 Pro: ecco alcune indiscrezioni sul display

È già ricominciata la corsa ai prossimi leak. L'iPhone 18 Pro è appena arrivato sul mercato, ma le indiscrezioni guardano già al futuro, con i primi dettagli sul modello del 20° anniversario . In realtà di questo smartphone si parla già da molto tempo, dato che dovrebbe adottare un cambiamento estetico importante. Ebbene, sono trapelate nuove informazioni sul display delle versioni iPhone 20 Pro e iPhone 20 Pro Max , ma chiaramente si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite.

iPhone 20 Pro e 20 Pro Max: caratteristiche dei display

Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station su Weibo. Apple starebbe infatti testando nuovi display per i due modelli iPhone 20 Pro e 20 Pro Max. Più precisamente, il modello Pro dovrebbe adottare un pannello da 6,41 pollici con una risoluzione di 2.686 x 1.236, mentre il Pro Max dovrebbe utilizzarne uno da 6,96 pollici con risoluzione di 2.912 x 1.340. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma ciò che li rende interessanti è la possibilità di Apple di utilizzare un design senza cornice a quadrupla curvatura.

In sostanza, lo schermo dovrebbe incurvarsi su tutti e quattro i lati. Inoltre, sarebbe in fase di sviluppo anche uno schermo con foro per la fotocamera. Di seguito potete dare un'occhiata a un'immagine che mostra il possibile design dello smartphone, puramente indicativa.

Come dovrebbe essere lo schermo

Non si tratta di una novità rivoluzionaria, ma sicuramente rende il dispositivo ancora più interessante. Basti pensare che TECNO ha recentemente presentato il suo Concept Phone con un display praticamente senza cornici, tanto che non è visibile alcun bordo attorno allo schermo. Apple, tuttavia, potrebbe adottare una soluzione simile, che tra l'altro era già stata anticipata prima della proposta di TECNO.