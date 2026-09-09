iPhone 18 Pro e Pro Max presentati da Apple: novità, caratteristiche tecniche e prezzi

Dal nuovo evento "Surprise and Shine" di Apple è arrivata la presentazione di iPhone 18 Pro e Pro Max: vediamo dunque le caratteristiche, novità e i prezzi con data di uscita.

Dall'evento Apple di oggi è emersa la presentazione di iPhone 18 Pro e Pro Max, i due nuovi modelli di punta per la serie di smartphone della compagnia, di cui sono emerse novità, caratteristiche tecniche, prezzi e data di uscita. La novità di maggiore impatto dell'evento è stato probabilmente iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole di Apple, ma iPhone 18 Pro e Pro Max presentano comunque una notevole quantità di novità, soprattutto per quanto riguarda gli elementi interni. Sul fronte del design, infatti, i nuovi smartphone si presentano perfettamente in linea con iPhone 17 Pro, tranne che per i colori, che presentano nuove variazioni: nero (particolarmente profondo), rosso Burgundy, celeste ghiacciaio e argento.

Il nuovo Apple A20 Pro Una delle novità principali di iPhone 18 Pro e Pro Max è il SoC Apple A20 Pro, il cuore del nuovo smartphone: si tratta del primo processore Apple su nodo produttivo da 2nm con CPU a 6 core (con 2 super core, fino al 20% più veloci) e GPU a 7 core, più veloce del 40% rispetto al chip precedente. Presente anche una nuova NPU come coprocessore AI che arriva a 32 core e presenta circa il doppio della potenza della versione precedente in elaborazione. Apple ha lavorato particolarmente sull'assorbimento energetico, sia in termini di dissipazione del calore che per l'ampliamento dell'autonomia: sul primo fronte è presente una vapor chamber migliorata, mentre sul secondo la durata della batteria dovrebbe essere superiore a quella di iPhone 17 Pro Max, con 24-30 ore per un uso misto. iPhone 18 Pro, iOS 27 anticipa cinque novità per l'app Fotocamera: ecco cosa aspettarsi La ricarica si presenta inoltre particolarmente veloce, con la possibilità di arrivare al 50% della carica in soli 15 minuti. Tra le novità visibili, iPhone 18 Pro e Pro Max hanno una nuova dynamic island che appare più piccola di base, con la possibilità di mostrare fino a tre attività contemporaneamente, al contrario delle due che potevano essere visualizzate in precedenza.

La nuova fotocamera La fotocamera è forse l'elemento che presenta maggiori novità rispetto ad iPhone 17 Pro: al di là delle nuove funzionalità al livello software, il blocco si presenta diverso anche sul fronte hardware, con la grande novità rappresentata dall'apertura variabile, attraverso un dispositivo meccanico con lamelle che si aprono e chiudono, passando da un'apertura massima di f/1,48 a una minima non identificata, ma che potrebbe essere f/1,78 come su iPhone 17 Pro. La fotocamera di iPhone 18 Pro e Pro Max con apertura variabile La nuova fotocamera principale è da 48 MP ed è dotata di un nuovo sensore, inoltre è caratterizzata dalla tecnologia Reference Image, che però non sembra sia destinata ad essere attiva in Europa, almeno in un primo momento: si tratta di un sistema che registra ogni pixel di uno scatto originale, in modo da risalire sempre alla versione iniziale di un'immagine. Le altre caratteristiche comprendono poi il modem proprietario C2, il chip wireless N1 per Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6. Sul fronte software, iPhone 18 Pro e Pro Max si basano sul nuovo sistema operativo iOS 27, nativo sui dispositivi in questione.