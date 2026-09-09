Apple ha presentato iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole, caratterizzato da un design completamente inedito e da una coppia di display collocati all'interno di una struttura realizzata in titanio.
Una volta aperto, iPhone Duo offre uno schermo Super Retina XDR da 7,6 pollici, mentre all'esterno è presente un secondo display da 5,4 pollici che è stato pensato per consentire agli utenti di utilizzare il dispositivo senza doverlo necessariamente aprire.
Apple ha confermato il supporto ad Apple Pencil, che arriverà nel corso dell'anno, mentre per quanto concerne il sistema di autenticazione biometrica i progettisti hanno integrato il Touch ID nel pulsante laterale, con la possibilità di utilizzare più dita per lo sblocco.
Sul fronte audio, iPhone Duo dispone di altoparlanti posizionati sia nella parte superiore sia in quella inferiore, ed è in grado di riprodurre audio spaziale.
Prezzo e disponibilità
Quanto costerà iPhone Duo? Il prezzo annunciato da Apple parte da 2.369 euro per il modello da 256 GB, con le prenotazioni che verranno aperte il 16 ottobre e il lancio ufficiale fissato al 23 ottobre.
Fra le caratteristiche più interessanti del terminale c'è il supporto al multitasking in Split View, che permette di dividere lo schermo in due aree indipendenti, mantenendo ad esempio un video nella parte superiore del display mentre si usa il resto dello spazio per altre attività.
iPhone Duo supporta diverse configurazioni e orientamenti e anche la modalità StandBy è stata riprogettata per sfruttare le caratteristiche del nuovo fattore di forma. Sotto la scocca troviamo il chip A20 Pro, affiancato però da un display engine progettato per gestire contemporaneamente i due schermi.
L'autonomia dichiarata raggiunge le trentuno ore di riproduzione video utilizzando il display interno, che diventano quarantaquattro utilizzando quello esterno. Il comparto fotografico include una fotocamera principale Fusion da 48 megapixel ultra-grandangolo, una principale da 48 megapixel e una frontale da 12 megapixel.